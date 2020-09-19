"Есть грани, за которые выходить не стоит": Тимати указал на уязвимое место

Артист не скрывает, что появление детей его изменило. Рэпер Тимати пересмотрел многие свои привычки.

По словам артиста, теперь в его доме нецензурная брань под запретом. "Сейчас мне 37 лет, у меня двое детей, и каждое матерное слово мне говорить некомфортно", – признался рэпер Тимати.

Артист добавил, что обсценная лексика – это часть русского языка, непечатные словечки могут украсить фразу. Между тем мат должен быть к месту, не использоваться для связи слов в предложениях.

Рэпер Тимати отметил, что его старшая дочь Алиса пойдет в школу. Одноклассники могут показать девочке видео, на которых ее папа бранится нецензурно. Артисту стыдно перед наследницей.

Также рэпер признался, что ненавидит, когда шутят о его близких. Семья – святое для Тимати, его ахиллесова пята. Не так давно он стал участником шоу "Прожарка" на телеканале ТНТ. В студию юмористического проекта артист пришел с одним условием – не высмеивать родных.

"Есть грани, за которые выходить не стоит", – сказал вокалист.

Как писали "Дни.ру", на днях рэпер Тимати расстался с моделью Анастасией Решетовой. О разрыве манекенщица сообщила в личном микроблоге. Девушка публично поблагодарила артиста за роман, который продлился шесть лет. Анастасия отметила также, что будет способствовать дружеским отношениям сына Ратмира с папой.