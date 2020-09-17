"Культуры стало меньше": Шуфутинский разнес Тимати в пух и прах

По традиции, исполнители прослушали пять популярных на данный момент песен и проставили им оценки. В конце выпуска они оценили трек рэперов Тимати и Джигана, записанный совместно с блогером Даней Милохиным – "Хавчик".
Провокационный текст не зацепил шансонье, как и сама форма песни. Он отметил, что несмотря на то, что трек исполнили мастера жанра, они его все же немного разочаровали.
В процессе обсуждения гости студии вывели новый жанр в музыке – новостной рэп, включающий в себя актуальные шутки о недавних событиях. Михаил Шуфутинский заявил, что ассоциирует слово "музыка" с культурой.
"Культуры стало меньше, музыки стало больше. Она стала разная. Но не хватает самого главного: того, что оставляла бы после себя ощущения самодостаточности", – высказался исполнитель.
При этом Михаил Шуфутинский похвалил шоу Максима Галкина. Он подчеркнул, что выражение разного мнения – чрезвычайно важно.
Напомним, ранее стало известно, что рэпер Тимати и его возлюбленная, модель Анастасия Решетова, расстаются. Это стало шоком для поклонников звездной пары. Некоторые из них уверены, что в разрыве отношений виновата мать артиста. Мол, Симона Юнусова слишком опекает своего сына и конфликтует с его избранницами.
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