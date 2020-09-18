Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам

О недуге Криворотов сам рассказал поклонникам. 34-летний музыкант и стоматолог узнал об инфекции неделю назад. В личном микроблоге звезда шоу "Холостяк" сообщила, что вынуждена отменить выступление своего коллектива Dr. Krivorotov.
Тогда Антон заявил, что не может подвергать публику риску. Он, как доктор, чувствует ответственность за здоровье поклонников и других участников группы. Криворотов напомнил, что COVID-19 – опасная инфекция, и заражение ведет к непредсказуемым последствиям. Звезда шоу "Холостяк" сообщила, что социальная дистанция и средства индивидуальной защиты не спасают от коронавируса.
Между тем пару часов назад в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Антон Криворотов опубликовал любопытные кадры. Знаменитость показала, как отдыхает в ресторане без средств индивидуальной защиты. Также можно увидеть звезду шоу "Холостяк" в салоне самолета, правда, уже в маске.
Антон Криворотов улетел в Новосибирск. Зачем знаменитость повезла в Сибирь заразу из Москвы – пока неясно. Напомним, что после прохождения курса лечения от COVID-19 пациенты должны находиться в самоизоляции в течение двух недель.
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