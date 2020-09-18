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Зараженная коронавирусом звезда

Зараженная коронавирусом звезда "Холостяка" шатается по общественным местам

Антон Криворотов. Фото: instagram.com/dr.krivorotov
Антон Криворотов нарушил режим самоизоляции. Звезда сериала "Холостяк" продолжает посещать общественные места, несмотря на диагностированный коронавирус.
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О недуге Криворотов сам рассказал поклонникам. 34-летний музыкант и стоматолог узнал об инфекции неделю назад. В личном микроблоге звезда шоу "Холостяк" сообщила, что вынуждена отменить выступление своего коллектива Dr. Krivorotov.

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Тогда Антон заявил, что не может подвергать публику риску. Он, как доктор, чувствует ответственность за здоровье поклонников и других участников группы. Криворотов напомнил, что COVID-19 – опасная инфекция, и заражение ведет к непредсказуемым последствиям. Звезда шоу "Холостяк" сообщила, что социальная дистанция и средства индивидуальной защиты не спасают от коронавируса.

Между тем пару часов назад в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Антон Криворотов опубликовал любопытные кадры. Знаменитость показала, как отдыхает в ресторане без средств индивидуальной защиты. Также можно увидеть звезду шоу "Холостяк" в салоне самолета, правда, уже в маске.

Антон Криворотов улетел в Новосибирск. Зачем знаменитость повезла в Сибирь заразу из Москвы – пока неясно. Напомним, что после прохождения курса лечения от COVID-19 пациенты должны находиться в самоизоляции в течение двух недель.

Автор: 18 сентября 2020, 18:05 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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