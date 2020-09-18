Дима Билан подал в суд на родственника из-за долга в 19 млн рублей

В семье российского артиста Димы Билана царит настоящий хаос. Как выяснилось, родственники подали друг на друга в суд из-за дележки имущества. Певец будет судиться с мужем старшей сестры Елены. Артист утверждает, что Геннадий Зимин-Белан должен ему 19 миллионов рублей, сообщает "Вокруг ТВ".
По данным "МК", судебная тяжба между родственниками проходит и в Коломенском городском суде Московской области. Как раз именно там расположен загородный трехэтажный особняк, который артист приобрел для своих родителей после выигрыша на международном музыкальном песенном конкурсе. В доме проживают также младшая сестра певца.
У Димы Билана две сестры – Елена и Анна. Старшая производит одежду бренда BELAN. С младшей, Анной, артист выступал на одной сцене. Девушка поет под псевдонимом Otana и самостоятельно строит карьеру без влияния звездного брата.
Судебный иск Димы Билана совпал с его госпитализацией. В августе певец сообщил, что проходит лечение. Возможно, именно семейные передряги довели его до больничной койки. В Сети даже ходили слухи о страшном диагнозе у артиста.
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