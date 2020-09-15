"Нутро под бельем полезло?": засунувшую палец в рот незнакомцу Глюкозу распекли за разврат

В конце прошлой недели день рождения отметил гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетяров. На празднике собрались все звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых была замечена и Глюкоза.

Певица опубликовала в личном блоге фотографию в компании именинника. Она поблагодарила его за торжество. Артистка вышла в свет в вечернем платье черного цвета. Наряд выгодно подчеркнул достоинства звезды, однако вызвал неоднозначную реакцию среди поклонников. Многие не оценили необычный образ Глюкозы.

"Платье просто ужасно! Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В платье перебор с разрезами. Или с верху или с низу. Что то одно", "Почему не голая? Что ж мы так любим оголять ...туловище,ха ха,?", "Что то с платьем не то, кажется, что голову в пройму просунула, а вырез горловины на плечо сдвинулось", – написали в комментариях.

Однако больше всего вопросов было по поводу неоднозначного видео, которое накануне появилось в Сети. На кадрах Глюкоза танцует с неизвестным молодым человеком. В какой-то момент артиста вставляет несколько пальцев в рот парня, а затем двигает ими взад-вперед.

Многие посчитали, что такое поведение недопустимо для замужней женщины. А в период пандемии коронавируса засовывать руки в рот другого человека – сомнительное удовольствие.

"Ты зачем ему пальцы в рот пихала?😂дура что ли", "Можно мне тоже палец в рот?", "Зачем она ему грязный палец в рот засовывала", "Спасибо за праздник и "пальцы те в рот", "Теперь всем интересно, зачем пальцы в рот пихаешь мужикам? И почему не удовлетворенная ходишь?", "Прокомментируйте ваши действия, зачем засовывать немытый палец в рот(даже не мужу) и изображать движения вперед-назад? нутро под бельем полезло? Фу", – написали фолловеры.