Начинающая фигуристка: Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках проекта

Съемки шоу "Ледниковой период" стали для многих звезд серьезным испытанием. Вот и Ольга Бузова прочувствовала на себе все "прелести" большого спорта. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей.

Многочисленная аудитория Ольги Бузовой прекрасно знает, что она – разносторонняя личность. Сейчас звезда скандального проекта "Дом-2" испытывает свои силы на льду.

Бузова стала одной из участниц шоу "Ледниковый период". Телеведущая не скрывает, что ее партнером в фигурном катании оказался Олимпийский чемпион 2014 года – Дмитрий Соловьев.

Ольга тщательно готовится к съемкам сезона. В личном блоге "Инстаграм" певица делится впечатлениями и рассказывает, насколько тяжело ей даются все элементы.

Ежедневные тренировки занимают по четыре часа. По словам Бузовой, этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться к выступлению и достойно показать себя перед жюри и телезрителями.

Сама же телеведущая признается, что периодически ей все же хочется опустить руки. Ольга настроена крайне решительно. Даже Дмитрий Соловьев отметил, что его партнерша героически встает после каждого падения.

Как и в большом спорте, любые усердные тренировки не проходят бесследно. Еще в начале августа Ольга Бузова получила первую серьезную травму. Она повредила связки на ноге.

Артистка долгое время восстанавливалась и находилась под наблюдением врачей. Но на этом трудности Ольги в карьере фигуристки не закончились. Теперь у звезды появилась рана на ноге, мешающая ей даже коньки надеть.

"Если честно, то я не знаю, как я влезу в коньки, если я не могу даже в тапок войти", – возмущенно заявила Бузова.

Дмитрий Соловьев продолжает поддерживать Ольгу. Олимпийский чемпион отмечает, что телеведущая часто тренируется ночью из-за плотного графика.

Остается только гадать, сколько времени понадобится Бузовой для полного восстановления. Сейчас звезде шоу "Дом-2" пришлось пропустить один из тренировочных дней.