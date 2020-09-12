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Начинающая фигуристка: Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках проекта

Начинающая фигуристка: Ольга Бузова получила серьезную травму на съемках проекта

Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Съемки шоу "Ледниковой период" стали для многих звезд серьезным испытанием. Вот и Ольга Бузова прочувствовала на себе все "прелести" большого спорта. Сейчас артистка находится под наблюдением врачей.
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Многочисленная аудитория Ольги Бузовой прекрасно знает, что она – разносторонняя личность. Сейчас звезда скандального проекта "Дом-2" испытывает свои силы на льду.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Бузова стала одной из участниц шоу "Ледниковый период". Телеведущая не скрывает, что ее партнером в фигурном катании оказался Олимпийский чемпион 2014 года – Дмитрий Соловьев.

Ольга тщательно готовится к съемкам сезона. В личном блоге "Инстаграм" певица делится впечатлениями и рассказывает, насколько тяжело ей даются все элементы.

Ежедневные тренировки занимают по четыре часа. По словам Бузовой, этого времени вполне достаточно, чтобы подготовиться к выступлению и достойно показать себя перед жюри и телезрителями.

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Публикация от Дмитрий Соловьев | D.Solovyev (@dmitry_solovyev)

Сама же телеведущая признается, что периодически ей все же хочется опустить руки. Ольга настроена крайне решительно. Даже Дмитрий Соловьев отметил, что его партнерша героически встает после каждого падения.

Как и в большом спорте, любые усердные тренировки не проходят бесследно. Еще в начале августа Ольга Бузова получила первую серьезную травму. Она повредила связки на ноге.

Артистка долгое время восстанавливалась и находилась под наблюдением врачей. Но на этом трудности Ольги в карьере фигуристки не закончились. Теперь у звезды появилась рана на ноге, мешающая ей даже коньки надеть.

"Если честно, то я не знаю, как я влезу в коньки, если я не могу даже в тапок войти", – возмущенно заявила Бузова.

Дмитрий Соловьев продолжает поддерживать Ольгу. Олимпийский чемпион отмечает, что телеведущая часто тренируется ночью из-за плотного графика.

Остается только гадать, сколько времени понадобится Бузовой для полного восстановления. Сейчас звезде шоу "Дом-2" пришлось пропустить один из тренировочных дней.

Автор: 12 сентября 2020, 13:18 Источник: Инстаграм Ольги Бузовой ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в вульгарном виде пришла на шоу Первого канала

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