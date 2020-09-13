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"Клеймо на всю жизнь": Алену Шишкову готовят к возвращению Тимати

Алена Шишкова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Экс-возлюбленная рэпера оказалась в центре внимания. Пользователи Сети считают, что Тимати должен вернуться к Алене Шишковой.
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Фанаты белокурой модели ищут в ее постах скрытые смыслы. В комментариях к снимкам звезды разгораются споры о том, насколько ей подходит экс-возлюбленный Тимати и может ли этот звездный союз восстановиться. Поклонники ждут от Алены Шишковой решающего шага, который позволит ей вернуть Тимура Юнусова.

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Алена Шишкова Светская львица

Инстадива ведет с поклонниками завуалированный диалог, не делая громких заявлений о том, претендует ли она на место супруги бывшего избранника. Недавно она разместила в инстаграм-канале строки из песни "Верни мою любовь", которую исполняет Валерий Меладзе и Ани Лорак. Внимательные пользователи Сети решили, что это знак: Шишкова хочет возобновить близкие отношения с отцом своего ребенка.

Многие подписчики блондинки предполагают, что она очень довольна тем, что Тимати и Анастасия Решетова расстались. "Радуешься, так и напиши, все здесь люди взрослые", "Отмечаешь?", " Мне кажется кому то полегчало" "Задолбали со своими Тимати!! Как клеймо на всю жизнь Алене", "Довольная какая ) шампанское небось открыла", – написали фанаты Алены Шишковой.

Напомним, что разрыв отношений между Анастасией Решетовой и Тимати пользователи Сети сравнили с эффектом бумеранга. Анастасия Решетова осталась с маленьким сыном от звездного рэпера. Несколько лет назад он уходил к ней от Алены Шишковой, которая родила от Тимати дочь.

13 сентября 2020, 15:49 Источник: Рамблер/новости

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