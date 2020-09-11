"Высказал мне в лицо": Судзиловская откровенно о непростых отношениях с сыном

На вручении премий Style Awards журнала Moda Topical 46-летняя актриса Олеся Судзиловскя удостоилась награды в номинации "Инстабьюти". За кулисами с ней пообщался корреспондент "Дни.ру".



Олеся, как Вы самоизоляцию провели?

Чтобы не поддаваться депрессии, я старалась всячески занять свое время – много читала, занималась спортом, готовила всей семье еду. Просто работала мамой и женой! Вероятно, стресс, который у всех нас был в это время, еще до конца не осознан.

А отсутствие работы на вашем материальном состоянии сильно отразилось?

Очень у многих людей в это время закончились кубышки, не было возможности и откладывать. Артистам в этом плане пришлось сложнее. Ведь сегодня из-за шахматной рассадки зрителей стало в два раза меньше. Доходов тоже меньше. Концертов и спектаклей нет, гастроли невозможны, кино снимается теперь онлайн – ты на экране в "Зуме" видишь режиссера и партнера. Все это похоже на экзекуцию.

Многие весной запасаться продуктами бросились...



Я не стала исключением – закупила гречку, заморозила мясо, на несколько дней вперед брала овощи и фрукты. К счастью, мы могли все это время рыбачить – ловить и готовить свежую рыбу. Наверное это нас и спасло. Я вспомнила, как в детстве постоянно рыбачила с папой, и теперь тот опыт мне пригодился. Однажды даже поймала золотую форель!

У Вас двое детей 11-летний Артем и 4-летний Майк. Как Вы думаете, быть сыном известного человека – испытание для них?

Артема очень раздражают журналисты. Когда были с ним на "Кинотавре", он мне высказывал в лицо: "Мама, почему они за тобой ходят и фотографируют? А почему я не могу спокойно купаться и они все меня окружают?" Хотя иногда он гордится, что у него такая мама, может про это сказать кому-то. Во-многом, конечно, спасает то, что у сына другая фамилия (отец ребенка – бизнесмен Сергей Дзебань, – Прим. ред.). Хотя в школе, конечно знают, кто его родители. К тому же я сама хожу в школу, состою в родительском чате.

Уже какие-то таланты у детей проявляются?

Я для них уже не авторитет – они во многом разбираются лучше. Лучше говорят по-английски, лучше владеют клюшкой, лучше разбираются в компьютерах, хорошо готовят.

Но Вы при этом мать строгая?

Я требовательная, потому что из спортсменок (с детства занималась художественной гимнастикой – Прим. ред.) . Поэтому у меня не забалуешь. Пока спичка горит – надо одеться (смеется).