Борисов раскрыл сенсационные данные о себе: Вы прямо в точку попали

Дмитрий Борисов поделился личными планами. Мужчина готовит для россиян сюрприз.

Ведущий программы "Пусть говорят" часто находится в гуще интриг и жизненных событий других людей, вещая публике с телеэкранов. О своей жизни Дмитрий Борисов говорит не много и не часто, но совсем недавно он поделился с журналистами неожиданной новостью.

Мужчина решил проявить себя в писательском деле и сейчас занимается созданием собственной книги. Дмитрий подтвердил информацию о своих планах сотрудникам медиа. "Да, я уже пишу, вы прямо в точку попали! Не скажу о чем, но обещаю: как она выйдет, вы узнаете первыми!", – заявил ведущий о книге.

Пока звезда "Первого канала" не рассказывала в социальных сетях о том, что пишет литературное произведение. Судя по всему, Дмитрий Борисов не хочет афишировать тематику книги до того, как она выйдет, и давать комментарии по этому поводу. Поклонникам телеведущего остается гадать, что харизматичный журналист хочет предложить своим читателям.

Как писали "Дни.ру", Дмитрий отметил 35-летие и поделился снимками с торжества в инстаграм-канале. В честь праздника ведущий ток-шоу устроил веселую вечеринку. Дмитрий Борисов остался доволен тем, как отметил день рождения.