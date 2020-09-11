Сделавшего маникюр Юрия Дудя обличили в любви к парням: Гей и ни слова больше!

Юрий Дудь в личном блоге признался, что уже две недели ходит с маникюром. Пальцы телеведущего украсили минималистичные буквы, которые складываются в название группы Daft Punk.

Как отметил молодой человек, ему очень нравится, что теперь у него аккуратные руки, да еще и с красивыми надписями. Многие поклонники оценили смелость артиста, заявив, что мужской маникюр – это очень круто.

Правда, большинство комментариев под фото носили негативный характер. Некоторые посчитали, что лак не на женщинах – это признак признак гомосексуальности, и неважно, что у Юрия Дудя есть супруга и ребенок. Комментаторы посчитали, что журналист подал молодежи плохой пример, теперь мальчики начнут тоже красить ногти, и тогда обществу придет конец.

"Эт ты еще губы не накрасил – ощущения – космос (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Мужик должен, нет, обязан быть мужиком в полном понимании этого слова... а не вот это вот все", "Надо сразу и написать "Я гей" на каждой руке", "Гей и ни слова больше", "Домен .gay доступен, кстати, рекомендую занимать", "Юра скажи им что пороться в очко можно и нужно– пусть толпа следует, тренд требует", "Вопрос не в гомофобии. На корову седло не одевают. Это неуместно. Так и это. Не уместно и не эстетично", – заявили подписчики.

Впрочем, если в России мужской маникюр до сих пор считается чем-то позорным, на западе парни с удовольствием красят ногти – например, Джонни Депп, Криштиану Роналду и Джаред Лето. Отечественные артисты тоже постепенно пробуют новое. Рэперы Моргенштерн и Егор Крид периодически хвастаются в соцсетях маникюром.