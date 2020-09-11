Хилькевич в ужасе от парня-тирана: Ездил за мной, пугал, следил

Артистка поделилась, что недавно прочитала книгу "Пять языков любви", в которой автор размышляет на тему нездоровых отношений. Как оказалось, девушки рано вступают в сексуальную связь и растворяются в партнере, если в детстве недополучили любви.
Анна Хилькевич предложила подписчицам проанализировать себя и своих подруг, чтобы понять, так ли это. По словам актрисы, абьюзивные отношения складываются именно у тех женщин, которые ищут любовь "вне себя". Звезда рассказала, что у нее тоже был опыт с мужчиной-тираном.
Как отметила знаменитость, она "вовремя просекла и свалила". Однако ухажер еще долго ее преследовал. "Ездил за мной, пугал меня, следил, внезапно появлялся в различных местах", – говорит Анна Хилькевич. Девушка была непреклонна и возвращаться к нему не собиралась.
Как оказалось, недавно бывший абьюзер вновь появился в ее жизни. Сначала писал комплименты, а потом перешел на оскорбления. Домашний тиран даже обвинил актрису в том, что она применила к нему черную магию и испортила карьеру.
Напомним, недавно Анна Хилькевич призналась, что в начале отношений с будущим мужем читала его переписки в телефоне. Правда, со временем она стала доверять любимому и отпустила ситуацию.
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