Известная модель потеряла сознание после оплеухи мужа-ревнивца

Модель Лиза Адаменко дала откровенное интервью в рамках шоу "Алена, блин!" 21.-летняя манекенщица рассказала о том, как в юном возрасте познакомилась с богачом Валентином Ивановым, вышла за него замуж и со скандалом рассталась.

Лиза Адаменко стала моделью в 13 лет. Тогда же она и познакомилась с топ-менеджером Валентином Ивановым, который ей годился чуть ли не в дедушки – мужчине на тот момент было около 50 лет. Вскоре очарованный Валентин сделал ей предложение, но она отказала. И лишь когда Лизе исполнилось 17 лет, у них состоялась свадьба.

В Сети модель демонстрировала свою роскошную жизнь с дорогими ресторанами и подарками, шикарными нарядами и курортами. А вот все плохое предпочитала скрывать. Например, Лиза до последнего молчала о том, что подвергалась систематическим побоям со стороны любящего мужа.

"Первый раз это было в клубе, он выпил. А когда он выпивал, становился неадекватным. Ко мне все подходили, здоровались – его это всегда раздражало. Ко мне подошел мой друг Егор, у нас было дружеское общение, подбежал Валентин и дал мне такую оплеуху, что я упала и потеряла сознание", – вспомнила Адаменко.

Лиза призналась, что не раз пыталась сбежать от мужа, но это оказалось непросто. Валентин неизменно ее ловил, угрожал, причем так, что девушку буквально трясло от страха. Впоследствии модели все же удалось вырваться, но муж отобрал у нее все подарки и даже косметику.

В интервью Лиза предположила, что тогда, когда ей было всего 13 лет, будущий муж мог ее изнасиловать. Дело в том, что она была так пьяна, что даже не помнит подробностей. Впрочем, Валентин Иванов в шуточной форме признался ей, что у них все было, а позже доказал свои слова фотографиями, которые тогда сделал.