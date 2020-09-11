Оставшийся без денег Мясников из "Уральских пельменей" пошел на крайние меры

Пару дней назад юморист Андрей Рожков поделился в блоге видео, на котором предстал за необычным занятием. Артист сообщил, что теперь работает электромонтером – лазит по столбам и проверяет провода.
Его коллега по шоу "Уральские пельмени" решил не отставать. Накануне Владислав Мясников показал подписчикам, что обучается новому ремеслу – красит стены. "Закончилась самоизоляция, мы начали штукатурить, вызывайте нашу бригаду", – говорит артист, коверкая слова.
"Вызываем а Омск (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А вы обои клеите? Как вас вызвать?", "А у меня как раз ремонт и очень нужны и электрик и маляр)", "Чудо бригада! Так держать!", "А чего Галустян вон как поднялся)) теперь и Мясников туда же)", – написали поклонники в комментариях.
Он отметил, что деньги кончились, вот и пришлось пойти на крайние меры. Правда, как оказалось, забавное видео всего лишь розыгрыш. На самом деле звезда "Уральских пельменей" во время карантина занялась развитием личного блога и другим творчеством.
Владислав Мясников анонсировал выход нового клипа на песню "20 лет назад". Также артист регулярно публикует в инстаграм-аккаунте забавные видео, которые зрители принимают по достоинству.
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