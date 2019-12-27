Сделано официальное заявление после ухода Мясникова из шоу "Уральские пельмени"

По сообщению СМИ, уход Мясникова связан с его конфликтом с продюсером телеканала СТС Вячеславом Муруговым. Некоторые источники утверждают, что мужчина якобы требовал от комедианта исполнять на шоу более пошлые песни, ссылаясь на интересы аудитории. По всей видимости, продюсер решил, что воздействие на низменные эмоции человека помогут программе повысить рейтинги.
Тем не менее, Мясников отказался, сославшись на собственную мораль. Он не захотел очернять себя пошлостью, из-за чего между двумя медиа-персонами произошел конфликт. В итоге, по слухам, Муругов выгнал запевалу шоу "Уральские пельмени" из проекта и взял на его место Ивана Абрамова. Впрочем, пока что эта информация не подтверждена, отмечает издание Teleprоgramma.pro.
Журналисты попытались связаться с представителями продюсера телеканала СТС, однако никто из его представителей не вышел на связь с сотрудниками прессы. Тем не менее, прокомментировать появившиеся в Сети слухи взялся помощник Мясникова.
"Мне Вячеслав (Мясников – прим.ред.) об этом ничего не говорил, поэтому я не знаю. И я не знаю, есть конфликт на самом деле или нет, поэтому я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию", – рассказал представитель звезды шоу "Уральские пельмени" в разговоре с корреспондентами URA.ru.
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