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Шоу-бизнес
Экс-звезда

Экс-звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков отрастил бороду и освоил модное хобби

Андрей Рожков. Фото: Juliya Khanina/Russian Look/www.globallookpress.com
Андрей Рожков продемонстрировал поклонникам необычный навык. Экс-звезда шоу "Уральские пельмени" освоил модное хобби.
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Высвободившееся из-за карантина время Андрей Рожков посвящает катанию на лонгборде. Тренируется бывшая звезда шоу "Уральские пельмени" на парковке у торгового центра. Из-за пандемии большинство магазинов закрыты, поэтому места на стоянке теперь предостаточно.

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Умением кататься на роликовой доске Рожков похвастался в личном микроблоге. Знаменитость записала процесс на видео. Надо сказать, Андрей мастерски справляется с задачей.

Стоит отметить, что за время карантина бывший участник "Уральских пельменей" изменился внешне. Знаменитость сменила имидж. Артист отрастил бороду, облачился в футболку, брюки карго, а также примерил модную бейсболку. Поклонники сравнили экс-участника проекта "Уральские пельмени" с хипстером.

Напомним, Андрей Рожков вышел из юмористического шоу в 2018 году. Вместе с ним коллектив покинул Вячеслав Мясников. Знаменитости запустили собственный проект со сходным названием "Ваши пельмени" и активно гастролируют с ним.

Напомним, участники шоу "Уральские пельмени" погрязли в скандалах и судебных разбирательствах, которые длятся уже несколько лет. Коллектив спорит с экс-директором Сергеем Нетиевским. Бывшего менеджера проекта "Уральские пельмени" обвиняют в махинациях с финансами.

Автор: 27 мая 2020, 04:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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