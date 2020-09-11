Солистка группы "Винтаж" унизила Рудковскую: Обезьяний стыд

Анна Плетнева стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". Солистка группы "Винтаж" рассказала, что думает по поводу видео Яны Рудковской и Николая Баскова в "Тик-Ток".

Продюсер и ее супруг Евгений Плющенко с весны снимают забавные короткие ролики под популярные молодежные треки. Реакция на эту деятельность звезд довольно противоречивая. Одни считают, что Яна Рудковская молодец, не забывает хайповать и пиариться, другие же называют артистку нелепой и пишут гневные комментарии.

Анна Плетнева в беседе с Вячеславом Манучаровым отметила, что тоже не так давно завела себе аккаунт в "Тик-Токе", однако вскоре удалила приложение. По словам звезды, первый ролик "залетел" в топ и набрал полтора миллиона просмотров. Однако когда артистка начала специально снимать видео для платформы, охваты уменьшились, а подписчики ушли.

При этом солистка группы "Винтаж" часто видит ролики с участием других знаменитостей. "Обезьяний стыд это называется, когда смотрю на всех наших коллег", – отметила Анна Плетнева. Особенно она недоумевает по поводу "творчества" Яны Рудковской. По мнению артистки, все, что человек делает, должно соответствовать статусу и возрасту, иначе выходит довольно позорно.

Певица уточнила, что не хочет задеть товарищей по сцене, а, скорее, завидует их смелости и открытости. По словам Анны Плетневой, у нее так не получается. Также, по мнению солистки группы "Винтаж", чтобы быть актуальным в "Тик-Токе" нужно либо делать уникальный контент, либо быть молодым и красивым.