"Ноги растут не по дням, а по часам": россияне высмеяли Рудковскую

Продюсеру Яне Рудковской не привыкать к критике, поэтому она философски относится к хейтерам, но иногда угрожает им правовой расправой. На этот раз все безобидно – ее просто снова упрекнули в чрезмерно отредактированном фото. Поклонники уже и забыли, как инстадива выглядит на самом деле.
Звезда выложила свежее фото. В кадре она позирует на дорогой яхте, красиво расправив пляжную тунику и обратив свое лицо навстречу ветру. Ненасытные хейтеры бросились на фото как пираньи на свежее мясо.
"Ноги растут не по дням, а по часам!"; "Какой у вас рост?" – с сомнением написали придирчивые Шерлоки-Холмсы.
Жена российского фигуриста Евгения Плющенко постоянно сталкивается с большим количеством слухов и домыслов. Многочисленная аудитория любит считать деньги Рудковской и осуждать ее внешний вид.
В этот раз за то, что она улетела на частном самолете отдыхать на море, да еще и без семьи, женщину обозвали кукушкой. Чувствуется, что конца отдыха ей еще придется прочитать немало нового о себе.
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