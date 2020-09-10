Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
10 сентября
Лента новостей
20:56
Фото Юлии Савичевой без ног ужаснуло россиян
20:54
Адвоката Ефремова могут лишить права на работу из-за непрофессионализма
20:41
Рудковская "спалилась" в Сочи с чужим багажом
19:59
Тихановскую признали новым президентом Белоруссии
19:21
Пашаев рассекретил полученный от Ефремова гонорар
19:04
Российская модель погибла из-за морской волны в Италии
18:58
Меган Маркл устроила принцу Гарри скандал в ресторане
18:54
Ничего вам не должна: Загитова плюнула в лицо россиянам
18:41
Влияет на психику: ученые открыли необычное свойство парацетамола
18:25
Муж зарезал жену посреди улицы в Москве
18:19
Малышева принесла в студию шоу "Жить здорово" собственную голову
18:14
Ефремова вызвался защищать адвокат воров в законе
17:36
"Я в психушке": звезда Stand Up оказалась на дне
17:34
Стала известна судьба гулявшего по Москве лося
17:24
Партнером "Российской креативной недели" стала Неделя дизайна в Милане
17:21
"Лена Летучая уже не та": новый образ Шуры подняли на смех
17:13
"Перетянутое" лицо Пугачевой сравнили с маской: Возле глаз только человеческое заметно
17:00
"Как мешок": оголившуюся Климову разнесли в пух и прах
16:58
Россиянин избил участкового в отделе полиции и сжег свое дело
16:27
"Выкинули прах на помойку": что случилось с Валентиной Легкоступовой после смерти
16:22
Российская блогерша погибла в ДТП в Китае
16:14
Жених-изменник бросился в ноги Азизе: Меня подставили!
16:10
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
16:06
"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова
16:03
"На одной машине ехали сразу по двум улицам": актер сериала "Универ" оправдался за скандальный эпизод на дороге
16:02
Лучше б книжку почитала: Брухунова вышла на улицу в расписных носках
15:52
Развод с Асмус пошел Харламову на пользу: Свободный и такой легкий
15:30
Куценко отправил Климову пахать в поле
15:30
Петросян продает квартиру в Сочи из-за Степаненко
15:27
"Помолодела на 10 лет": пенсионерка Лолита сразила фанатов своей внешностью
15:21
Вскрылась связь Глушко с двумя женщинами после пропажи денег из дома Королевой
14:54
"Не знаю, как так вышло": устроившая аварию блогер публично разрыдалась
14:51
"Забери, подавись!": Эвелина Бледанс ушла от любовника с одной сумкой
14:49
Пригожин выставил именинницу Долину в неприглядном виде: До великой еще ей далеко
14:36
В Москве ревнивый мужчина зарезал жену рядом с ТЦ
14:35
"Приобщается к искусству": Собчак таскает ребенка по светским тусовкам
14:30
Вдова космонавта Алексея Леонова обратилась в полицию из-за пропажи оружия
14:29
Следует быть внимательнее: мошенники обманывают россиян через "Госуслуги"
14:13
Лукашенко вцепился в кресло президента: Не посмеют кинуть в грязь
14:08
Сын онкобольной Заворотнюк свел с ума народ красотой и талантом
14:06
Хоккеист Задоров перенес операцию
14:05
"Как горячая ванна": Васильев не сдержался из-за красавца-мужа Зиминой
13:49
Как Алла Пугачева встретила звездного дизайнера Игоря Гуляева: Почему ты в черном?
13:35
Определились финалисты творческого чемпионата ArtMasters
13:35
"Не получается смириться": оставшийся без отца Басков поделился болью
13:33
Елену Темникову обвинили в подлом обмане
13:32
Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора
13:27
"Я просто влюбился и все": Иван Жидков откровенно о свадьбе с Катей Семеновой
13:26
Бывший муж Анохиной угрожает здоровью ее сына
13:21
"Мои дети обречены": Дибров сделал громкое заявление
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Растоптал имя отца и довел маму до инсульта": дочь Мишулина отказалась простить самозванца Еремеева
После дела Ефремова на карьере адвоката Добровинского поставили крест
Тихановская обратилась за помощью к россиянам: Поддержите белорусов
Референдуму об объединении России и Белоруссии предрекли провал
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам
В Германии анонсировали "радикальное решение" Путина по судьбе Лукашенко
Шоу-бизнес
Рудковская

Рудковская "спалилась" в Сочи с чужим багажом

Яна Рудковская. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская вновь нарвалась на добрую порцию критики со стороны хейтеров. Мало того, что она "присвоила" чьи-то вещи, так еще и ее внешний вид вызвал шквал осуждения.
прочитано 228 раз

В своем инстаграм-аккаунте продюсер опубликовала фото в самолете. Она позирует в кожаном кресле с двумя одинаковыми голубыми чемоданами и сумками-боксами. Яна Рудковская одета в легкий брючный костюм известного брэнда, похожий на пижаму. Образ звезда дополнила голубыми массивными солнцезащитными очками.

ПО ТЕМЕ

"Ноги растут не по дням, а по часам": россияне высмеяли Рудковскую

"Фотошоп и невиданные деликатесы": Яна Рудковская вызвала оторопь кукольным видом

"Честно признаюсь, один комплект "реквизита" багажа – не мой. Есть варианты – чей?" – поинтересовалась у фолловеров знаменитость. Ответы подписчиков не заставили себя долго ждать.

Большинство практически не обратили внимания на ее вопрос, но придирчиво принялись обсуждать ее внешность и наряд. "Яна, а почему вы ходите в пижаме вне дома?", "А где красивый педикюр?", "У тебя такие корявые пальцы на ногах, жесть", – вылили на Яну Рудковскую море критики пользователи соцсети.

Отметим, жена российского фигуриста Евгения Плющенко постоянно сталкивается с большим количеством слухов и домыслов. Кроме того, она является излюбленной мишенью хейтеров. Многочисленная аудитория любит считать деньги Яны Рудковской и осуждать ее внешний вид.

Как писали "Дни.ру", продюсер улетела на частном самолете отдыхать на море без семьи. За это ее обозвали кукушкой. Знаменитость каждый день выкладывала фотографии из Сочи – то на яхте, то в волнах, то с обеда. Завистники не примянули указать на то, что продюсер любит "сорить деньгами". Но Яна Рудковская давно философски относится к злым языкам.

Автор: 10 сентября 2020, 20:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Постаревшая не по годам Рудковская оправдалась за свой возраст

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановскую признали новым президентом Белоруссии
Лукашенко может превратить Белоруссию в концлагерь ради сохранения власти – эксперт
Политолог: В Москве уже давно раскусили Лукашенко
Эксперт сравнил Тихановскую с Порошенко: Грош цена словам

Шоу-бизнес

"Выкинули прах на помойку": что случилось с Валентиной Легкоступовой после смерти
Жених-изменник бросился в ноги Азизе: Меня подставили!
"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова
Лучше б книжку почитала: Брухунова вышла на улицу в расписных носках

Проишествия

В Красногорске загорелись павильоны кинокомпании Эрнста и Бондарчука
Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии

Lifestyle

Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал
Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева
Не может поверить в его смерть: трогательное признание жены Владимира Андреева
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
Шоу-бизнес

Рудковская "спалилась" в Сочи с чужим багажом

Звезда нарвалась на жесткую критику
Шоу-бизнес

"Перетянутое" лицо Пугачевой сравнили с маской: Возле глаз только человеческое заметно

Артистка не похожа на себя
Шоу-бизнес

"Мои молитвы с Михаилом!": Цискаридзе поделился криком души из-за осужденного Ефремова

Танцор призвал оставить звезду в покое
Шоу-бизнес

Вскрылась связь Глушко с двумя женщинами после пропажи денег из дома Королевой

Супруги обратились в полицию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года
Гороскоп на неделю с 31 августа по 6 сентября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Боец Петр Ян в эфире "побил" Ивана Урганта
Стало известно о госпитализации Исинбаевой
Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Жулин показал младшую дочь после крещения

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+