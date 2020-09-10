Рудковская "спалилась" в Сочи с чужим багажом

В своем инстаграм-аккаунте продюсер опубликовала фото в самолете. Она позирует в кожаном кресле с двумя одинаковыми голубыми чемоданами и сумками-боксами. Яна Рудковская одета в легкий брючный костюм известного брэнда, похожий на пижаму. Образ звезда дополнила голубыми массивными солнцезащитными очками.
"Честно признаюсь, один комплект "реквизита" багажа – не мой. Есть варианты – чей?" – поинтересовалась у фолловеров знаменитость. Ответы подписчиков не заставили себя долго ждать.
Большинство практически не обратили внимания на ее вопрос, но придирчиво принялись обсуждать ее внешность и наряд. "Яна, а почему вы ходите в пижаме вне дома?", "А где красивый педикюр?", "У тебя такие корявые пальцы на ногах, жесть", – вылили на Яну Рудковскую море критики пользователи соцсети.
Отметим, жена российского фигуриста Евгения Плющенко постоянно сталкивается с большим количеством слухов и домыслов. Кроме того, она является излюбленной мишенью хейтеров. Многочисленная аудитория любит считать деньги Яны Рудковской и осуждать ее внешний вид.
Как писали "Дни.ру", продюсер улетела на частном самолете отдыхать на море без семьи. За это ее обозвали кукушкой. Знаменитость каждый день выкладывала фотографии из Сочи – то на яхте, то в волнах, то с обеда. Завистники не примянули указать на то, что продюсер любит "сорить деньгами". Но Яна Рудковская давно философски относится к злым языкам.
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