Взболтнула лишнего: Бородина открестилась от измены жениха Азизе перед свадьбой

Жениха Азизы, бизнесмена Давида Григоряна, поймали на грязной измене прямо перед свадьбой. Остается только догадываться, как он мог так неосторожно вести себя в канун торжества. Возможно, никто бы ничего и не узнал. Вот только мир шоу-бизнеса слухами полнится, а глаз и ушей в тусовке предостаточно.
Телеведущая Ксения Бородина стала свидетельницей неверности жениха Азизы и рассказала об этом на всю страну. Убитая горем 56-летняя несостоявшаяся невеста Азиза отменила свадьбу.
Бородина не чувствует вины за сорванную свадьбу, ведь жених ее коллеги откровенно флиртовал с другой девушкой, обнимал ее и якобы целовал. Речь идет о юной участнице шоу "Дом-2" Яне Шафеевой, с которой на свадьбе общих друзей и флиртовал Григорян.
После отмены свадьбы на Ксению Бородину обрушился шквал критики. Подписчики обвинили ее в том, что она виновна в развале семьи. Ведущая не согласна с таким мнением, ведь решение об отмене свадьбы приняла сама Азиза, сообщает "Экспресс-газета".
"Он откровенно флиртовал с другой девушкой. Более того, мы поставили голосовые сообщения, в которых он говорит Яне: "… моя, куда ты уехала? Я так тебя ждал!" – поведала Бородина.
Она как ведущая проекта "Дом-2" не могла не раскрыть такую ценную информацию, ведь это настоящий скандал!
Расстроенная Азиза не комментирует произошедшее. Ее свадьба должна была состояться 25 сентября. Что теперь она будет делать с 25 килограммами черной икры и с почти готовым свадебным платьем, украшенным 60 килограммами камней Сваровски, не понятно.
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