Опозорившая профессию ведущей Костенко с трудом переживает травлю

Анастасия Костенко недавно дебютировала в качестве ведущей спортивного шоу. Жену Дмитрия Тарасова пригласили возглавить программу о хоккее "Ак Барс Шоу".

После премьеры супруга футболиста подверглась критике. Коллеги и подписчики высказались негативно по поводу талантов девушки, отметив, что она позорит профессию ведущего. Многие не поняли, как она может так непрофессионально себя вести, учитывая, что имеет на руках диплом журналиста.

Наконец, в личном блоге Анастасия Костенко прокомментировала гневные выпады в свой адрес. По словам звезды, за неделю она получила неимоверное количество отметок в "Сторис" с негативной реакцией, прочитала о себе такое, от чего волосы на голове стали дыбом.

Модель призналась, что не сделала никому ничего плохого, а в программе всего лишь выразила свое мнение, с которым некоторые могут быть несогласны. "Я никогда не пойму буллинг к любому человеку", – отметила супруга Дмитрия Тарасова.

При этом знаменитость признала, что у нее действительно есть некоторые проблемы с речью, но она уже начала над этим работать. А вот критику своей внешности Анастасия Костенко всерьез не восприняла, так как никогда не страдала от комплексов. Также звезда призвала женщин оставаться женщинами, а не мужиками в юбках и "базарными бабами".

В конце девушка отметила, что безумно счастлива стать частью программы "Ак Барс Шоу". По ее словам, команда передачи подобралась прекрасная – все молодые и веселые. Она пообещала зрителям еще много интересного.