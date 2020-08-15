Дмитрий Тарасов обрушил гневную тираду на свою жену

Несколько месяцев назад Дмитрий Тарасов переехал в столицу Татарстана. Спортсмен теперь играет за казанский клуб "Рубин". Дмитрий не придумал ничего лучше, чем перевезти всю свою семью в Казань.

Несмотря на то, что новый дом в Татарстане уже готов принимать своих жильцов, супруга футболиста часто прилетает в Москву из-за неотложных дел.

Поклонники звездной пары боятся, что молодые люди могут не справиться с разлукой. Сама же Костенко признается, что ее супруг сильно скучает и всячески пытается больше времени проводить с семьей.

Дмитрий Тарасов постоянно интересуется, когда его возлюбленная решит все вопросы в Москве и снова воссоединится с ним и девочками. Футболист так сильно устал от разлуки, что перестал скрывать своих эмоций даже в социальных сетях.

Спортсмен не может ответить, повлияет ли частая разлука на их отношениях. Поклонникам звездной пары остается только гадать, сохранят ли молодожены свой брак даже на расстоянии.

Дмитрий Тарасов уверен, что все зависит от длительности отъезда его супруги. В публичную переписку на просторах "Инстаграм" вступила и Анастасия Костенко. Девушке пришлось оправдываться за свою задержку.

"Ответишь по полной", – набросился на супругу Тарасов.

Стоит отметить, что модель рассказала о своем отношении к долгой разлуке супругов. Костенко уверена, что в их семье ни о каком раздельном отпуске даже речи и быть не может.

Напомним, Дмитрий Тарасов перебрался в Казань сравнительно недавно. Несмотря на то, что младшей дочери футболиста всего шесть месяцев, звездная семья сразу же решилась на переезд.

По словам Костенко, любящая девушка готова на все ради своего супруга. Модель всем сердцем любила столицу и тяжело переживала продажу собственности в Москве.