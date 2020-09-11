Отца Плетневой убили в московской больнице: Влили кровь, которая уже свернулась

В 19 лет будущая звезда осталась единственным кормильцем в семье. Отец умер, мать сократили с работы, а на шее были еще старенькие бабушка с дедушкой. Долгое время Анна Плетнева думала, что папа ушел из жизни из-за тяжелой болезни, однако позднее выяснилось, что ему помогли.
Времена тогда были лихие, отец девушки занимался бизнесом, всех на себе тянул. По словам артистки, он бы мог стать очень богатым человеком, так как уже тогда владел многим. Партнерам это не нравилось, поэтому они решили избавиться от конкурента.
Папа Анны Плетневой попал в московскую больницу, и люди, желавшие ему зла, добились, чтобы он оттуда не вышел. Под предлогом низкого гемоглобина родителю девушки сделали переливание. "Ему влили кровь, которая уже свернулась", – говорит звезда. После смерти главы семьи у них отобрали все.
В том же году мать Плетневой сократили на работе, и беззаботная жизнь тут же закончилась. Анна узнала, что такое бедность. Чтобы хоть как-то прокормить родных, девушке пришлось быстро повзрослеть.
Артистка уверена, что даже после смерти папа ее не оставил: всегда мысленно вел ее туда, где она должна быть. Уже через месяц после трагедии Анна Плетнева попала в группу "Лицей".
Правда, много денег заработать не получалось – за концерт она получала 100 долларов, а нужно платить штрафы и кормить семью. Да и дела у коллектива скоро пошли не очень, однако артистка все равно благодарна судьбе за такой урок.
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