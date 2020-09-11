Отца Плетневой убили в московской больнице: Влили кровь, которая уже свернулась

Анна Плетнева стала новой гостьей шоу "Эмпатия Манучи". Артистка рассказала, что была довольно избалованным ребенком, так как в 90-е у отца бизнес шел в гору, однако шикарная жизнь в один день оборвалась.

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