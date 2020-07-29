Замужнюю Плетневу заподозрили в романе с ведущим шоу "Маска": Правду не скрыть

Около недели назад солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева выпустила ролик на песню "Новая жизнь". В видео также принял участие ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров.

Жаркие объятия и страстные поцелуи стали поводом для сплетен. Поклонники уверены, что нельзя настолько правдоподобны сыграть любовь. Впрочем, еще во время съемок шоу "Маска" некоторые подозревали Анну Плетневу в романе с Вячеславом Макаровым.

Певица принимала участие в программе в костюме Попугая, и ведущий несколько раз то ли в шутку, то ли взаправду говорил, что обязательно женится на "птичке". Естественно, после выхода столь провокационного ролика у поклонников появились подозрения, что Анна Плетнева закрутила роман с симпатичным парнем.

Артистка во время общения с журналистами отметила, что Вячеслав Макаров уже давно является фанатом группы "Винтаж" и песни "Плохая девочка" – слушал со студенчества. Девушка со смехом добавила, что вряд ли молодой человек представлял, что однажды снимется в клипе с той самой плохой девочкой. "Правду не скрыть, она на всех экранах", – неоднозначно подытожила Анна Плетнева.

Стоит отметить, что певица уже много лет счастлива в браке с бизнесменом Кириллом Сыровым. У пары подрастают двое детей – Кирилл и Мария. Артистка трепетно оберегает родных от посторонних глаз и предпочитает не делиться подробностями личной жизни.