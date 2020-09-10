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Пашаев рассекретил полученный от Ефремова гонорар

Пашаев рассекретил полученный от Ефремова гонорар

Михаил Ефремов и Эльман Пашаев. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
8 сентября суд озвучил приговор Михаилу Ефремову – ему дали восемь лет колонии общего режима. Многие были шокированы подобным исходом дела и набросились с критикой на Эльмана Пашаева.
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Юрист решил дать интервью, в котором ответил на самые распространенные вопросы. Как оказалось, критика от коллег актера правозащитника лишь забавляет. Он посмеялся над выпадами в свою сторону и философски отметил, что все пытаются учить его, как работать.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Прокомментировал Эльман Пашаев и сумму гонорара, который получил от Михаила Ефремова. В конце лета в Сети появилась информация, что за свои услуги юрист запросил 10 миллионов рублей, причем деньги потребовал вперед. В беседе с журналистами адвокат отметил, что изначально отказался от средств, так как всегда работает на результат.

По словам адвоката, он предложил свою помощь уже тогда, когда Михаил Ефремов признал себя виновным. Юрист счел такое сложное дело личным вызовом и пообещал актеру переломить ситуацию в его пользу. Как считает правозащитник, после того видеообращения, звезда могла нанять любого адвоката за 500 долларов – суд был бы быстрым, а исход известным. В итоге все три месяца Эльман Пашаев и его команда работали без гонорара.

При этом юрист отметил, что собирается подавать апелляцию, так как якобы по закону это может сделать только он. Однако, судя по всему, Михаил Ефремов больше не хочет видеть этого адвоката, так как считает, что он его "подставил" на восемь лет колонии.

Автор: 10 сентября 2020, 19:21 Источник: Вокруг.тв ✓ Надежный источник
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Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

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