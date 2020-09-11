Резко обнищавшего Ефремова погнали взашей

Артист называл себя "индивидуальным предпринимателем". Ефремов открыл ИП, чтобы заключать договоры с киностудиями и театрами.
Например, на каждый спектакль у артиста был отдельный контракт. С "Современником" Михаил сотрудничал по 11 соглашениям на 32,3 миллиона рублей. Знаменитость работала через систему госзакупок.
За участие в одном спектакле Ефремову начисляли гонорар в размере от 100 до 200 тысяч рублей. Репетиции театр тоже оплачивал. За появление на прогоне Михаил получал десять тысяч рублей.
В этом году актер практически лишился заработка. Весной началась пандемия. Вспышка коронавируса заставила театры и съемочные площадки закрыться. Актер остался без дохода на несколько месяцев.
Летом Ефремов стал фигурантом дела об аварии со смертельным исходом. Актер оказался под домашним арестом. Дохода в этот период тоже не было.
Резко обнищавшего артиста исключили из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Как оказалось бизнесменов, доход которых не дотягивает до 120 миллионов в год, гонят взашей. Отметим, что предприниматели, находящиеся в реестре, имеют право на поддержку государства.
Напомним, на днях Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. Фемида отправила артиста в колонию общего режима. Знаменитость признали виновной в ДТП, в котором погиб человек.
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