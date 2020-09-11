Облитая кислотой королева красоты поразила внешним видом

Джессика Нотаро – стала известной после того, как в 2007 году вышла в финал конкурса "Мисс Италия". Девушку часто окружали восхищенные ее красотой мужчины. Но модель была верна одному – Жоржу Эдсону Таваресу. Возлюбленные готовились к свадьбе, но внезапно для общественности их отношения прекратились.
Нотаро решила расстаться с молодым человеком, который стал настоящим тираном. Он постоянно ревновал девушку. Итальянка боялась за свою жизнь, она даже обращалась в полицию. Но правоохранители не защитили Джессику от парня. Спустя некоторое время Жорж подкараулил девушку возле дома и плеснул в ее лицо кислоту.
Вещество разъело кожу, повредило левый глаз. С тех пор Нотаро носит повязку, которая скрывает дефект.
Недавно итальянку видели на 77-м Венецианском кинофестивале. Девушка надела роскошное платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Также Нотаро подобрала повязку в тон к наряду. Образ дополнил золотистый клатч.
В настоящий момент Джессика встречается с другим мужчиной, которого часто показывает поклонникам в "Инстаграм". Девушка ведет активный образ жизни: занимается танцами, верховой ездой, плаванием и путешествует.
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