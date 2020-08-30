"Фотошоп и невиданные деликатесы": Яна Рудковская вызвала оторопь кукольным видом

Очередная фотография в личном блоге Яны Рудковской в "Инстаграм" вызвала бурное обсуждение. Поклонники теледивы недовольны ее внешним видом и слишком натянутыми чертами лица.

Яна Рудковская никогда не скрывала от своих фанатов, какой образ жизни она ведет. Еженедельные съемки для разворотов в глянцевых журналах, многомиллионные рекламные контракты, успешные музыкальные проекты и, конечно же, изысканные завтраки.

Удивительно, но утренний прием пищи стал самой обсуждаемой темой в блоге Рудковской. Телеведущая старается отчитываться перед поклонниками, публикуя фотографии за столом.

Многочисленная аудитория уже привыкла к "невиданным деликатесам" в доме Яны. Несмотря на большое количество положительных комментариев, всегда находятся те, кто недоволен внешним видом Рудковской.

Пользователи социальной сети еще не привыкли видеть Яну с вечерним макияжем и в нарядном платье за завтраком. Толпы разъяренных фанатов негодуют, почему их кумир не может перестать пользоваться фотошопом.

"Ваши кулинарные изыски никому не нужны. Лучше бы ретушировать фотографии научились. Везде как кукла выглядите. Если так нравится себя улучшать, то прооперируйте нос", – раскритиковали Яну подписчики.

После того, как на странице Рудковской появилась тонна критики, звезда ограничила доступ к комментариям и перестала отвечать своим поклонникам.

Неужели Яну так задел слова посторонних людей. Или телеведущая просто проходит курсы фотошопа и готовит новые кадры для своего блога. Остается только гадать, что задумала Рудковская на этот раз.