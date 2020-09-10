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Адвоката Ефремова могут лишить права на работу из-за непрофессионализма

Адвоката Ефремова могут лишить права на работу из-за непрофессионализма

Михаил Ефремов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев популярная фигура на заседаниях суда по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Благодаря ему дело было похоже больше на представление. Очевидно, за это он и может поплатиться.
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Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который представлял защиту актера Михаила Ефремова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Причина такой инициативы – нарушение профессиональной этики правозащитника.

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Также будет возбуждено дисциплинарное производство в отношении его коллеги Александра Добровинского. Отмечается, что Эльмана Пашаева трижды лишали адвокатского статуса. Сейчас он числится в Адвокатской палате Республики Северная Осетия – Алания. Также известно, что у него есть условный срок по статье "Самоуправство".

Актер Михаил Ефремов недоволен работой своего адвоката. Он сказал, что тот "подставил его на восемь лет". Напомним, на этой неделе суд вынес приговор Ефремову о лишении свободы на этот срок в колонии общего режима. Ефремов не будет обращаться к услугам Пашаева для подачи апелляции.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как проходило оглашение приговора актеру. Жена артиста устроила настоящую истерику, едва не потеряв сознание, а его коллеги готовы были унижаться ради спасения друга.

ДТП с участием Михаила Ефремова случилась в центре Москвы 8 июня. Актер за рулем своего автомобиля лоб в лоб столкнулся с фургоном на встречной полосе, в результате чего погиб человек.

10 сентября 2020, 20:54 Источник: Минюст РФ ✓ Надежный источник
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