Адвоката Ефремова могут лишить права на работу из-за непрофессионализма

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев популярная фигура на заседаниях суда по делу о смертельной аварии в центре Москвы. Благодаря ему дело было похоже больше на представление. Очевидно, за это он и может поплатиться.

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