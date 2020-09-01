Народ не оценил внешний вид сына-первоклассника Рудковской

В инстаграм-аккаунте Яны Рудковской появилось несколько снимков с торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года. Продюсер и ее муж проводили сына Сашу в школу, вручив ему букет цветов для классного руководителя.
Гном Гномыч будет учиться в 1 "Г" классе в обычном среднем общеобразовательном учреждении. Судя по снимкам, Сашу посадили за первую парту.
Поклонники в комментариях поздравили звездную семью с праздником, а также пожелали Саше успехов в учебе. Некоторые же обратили внимание на внешний вид наследника Рудковской.
Они посчитали, что мальчику уже необходимо сменить стрижку, из-за чего разгорелся настоящий спор. "Она ему не идет!", "Волосы висят, как парик!", "Просто косит под папашу", – отметили подписчики. "Вам какое дело?! Разве это ваш сын?!", – отрезал один из комментаторов.
Это не первый раз, когда пользователи Сети спорят из-за Гном Гномыча. Некоторые интернет-пользователи считают, что Рудковская лишает сына детства и заставляет юного фигуриста работать в поте лица. Яна не раз говорила, что Саша занимается спортом по собственному желанию.
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