Народ не оценил внешний вид сына-первоклассника Рудковской

Семилетний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко пошел в первый класс. Саша мог учиться дистанционно, но родители посчитали, что с ровесниками мальчику будет гораздо интереснее.

В инстаграм-аккаунте Яны Рудковской появилось несколько снимков с торжественной линейки, посвященной началу нового учебного года. Продюсер и ее муж проводили сына Сашу в школу, вручив ему букет цветов для классного руководителя.

Гном Гномыч будет учиться в 1 "Г" классе в обычном среднем общеобразовательном учреждении. Судя по снимкам, Сашу посадили за первую парту.

Поклонники в комментариях поздравили звездную семью с праздником, а также пожелали Саше успехов в учебе. Некоторые же обратили внимание на внешний вид наследника Рудковской.

Они посчитали, что мальчику уже необходимо сменить стрижку, из-за чего разгорелся настоящий спор. "Она ему не идет!", "Волосы висят, как парик!", "Просто косит под папашу", – отметили подписчики. "Вам какое дело?! Разве это ваш сын?!", – отрезал один из комментаторов.

Это не первый раз, когда пользователи Сети спорят из-за Гном Гномыча. Некоторые интернет-пользователи считают, что Рудковская лишает сына детства и заставляет юного фигуриста работать в поте лица. Яна не раз говорила, что Саша занимается спортом по собственному желанию.