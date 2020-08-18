"Клоун": Рудковскую в нелепом наряде подняли на смех

Яна Рудковская побывала на дне рождения у подруги, о чем отчиталась перед поклонниками. Для торжества продюсер выбрала довольно необычное платье.

Роликом супруга фигуриста Евгения Плющенко поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Она предстала в странном розовом мини-платье с огромными рукавами-буф.

Позировала Яна Рудковская возле облупившегося подъезда, который она посчитала аутентичным, "как в детстве, в советское время". Однако большинство подписчиков не оценили ни локацию для съемок, ни наряд знаменитости.

Одних впечатлила неуместность кричащего одеяния продюсера на фоне обветшалого крыльца дома. Другие указали Яне Рудковской на незнание того, как живут обычные люди, передает Пятый канал.

Фолловеры пришли к выводу, что у знаменитости нет вкуса. "Клоун", "Платье ужасное! Увеличило Вас в разы", "Это на Хеллоуин куплено?", "Ужас ужасный", – высмеяли продюсера россияне.

Яну Рудковскую часто критикуют за наряды. Хейтеры советуют звезде сменить стилиста. Многие считают, что жена Плющенко одевается, словно подросток.

Также продюсера осуждают за любовь к хвастовству. Не секрет, что она любит демонстрировать свою коллекцию брендовых сумок и обуви.