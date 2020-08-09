Похоронившую мужа блогера-фармацевта Диденко заклевали за откровенные кадры с новым избранником

Екатерина Диденко очень скучает по своему покойному мужу Валентину, который ушел из жизни на вечеринке с сухим льдом. Однако девушка не намерена скорбеть долго по мужу. Она уже наслаждается времяпрепровождением с новым возлюбленным Владом Черных.

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