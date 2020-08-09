Похоронившую мужа блогера-фармацевта Диденко заклевали за откровенные кадры с новым избранником

Последние несколько дней блогер-фармацевт Екатерина Диденко проводила в Абхазии. Копанию ей составил избранник – Влад Черных. Кадрами с отпуска девушка охотно делится в своем инстаграм-аккаунте, но все равно наталкивается на критику со стороны подписчиков.
Многие пользователи Сети не понимают, почему Екатерина завела роман с новым парнем, ведь после смерти ее супруга Валентина не прошло и полугода. "Как так можно?", "Почему вы не скорбите?", – возмущаются пользователи Сети. Диденко же объясняет, что не может быть одна. Когда рядом с ней близкие люди, тогда она чувствует себя хорошо. В одиночестве же у блогера "сносит крышу".
Екатерина отметила, что очень скучает по Валентину, ведь забыть произошедшее невозможно. На днях на таможне кто-то у Диденко спросил: "Где ваш муж?". Из-за бестактного вопроса девушка расплакалась.
Несмотря на то, что многие знают, с кем встречается Екатерина, она не показывает лицо нового избранника. Диденко ранее говорила, что расскажет об этих отношениях подробнее позже. Сейчас она не хочет этого делать.
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