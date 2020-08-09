Юлия Савичева сделала признание: Это знаки свыше!

Юлия Савичева рассказала, что обладает интересным даром. Благодаря отличной интуиции, певица предугадала различные события, которые вскоре произошли.

Оказывается, Юлия Савичева еще до рождения дочери знала, что у нее будет именно девочка. Врачи не могли сказать наверняка, но предполагали – участница "Фабрики звезд" ждет мальчика. Однажды певице приснился сон, в котором она узнала, в какой день появится на свет малышка. Так произошло и наяву.

Артистка старается доверять снам, предчувствую и другим ощущениям. Она считает, что не нужно бояться этого. "Это знаки свыше, которые нужно уметь принимать и правильно к ним относиться", – написала Юлия в своем инстаграм-аккаунте.

Напомним, Савичева родила дочь Анну три года назад. Артистка счастлива в браке с композитором Александром Аршином уже шесть лет. Кстати, он настороженно относится к дару Юлии. Мужчина называет избранницу ведьмой. Конечно же, в шутку.

Ради рождения малышки участница "Фабрики звезд" на несколько лет отказалась от выступлений. Артистка звонила своему продюсеру Максиму Фадееву и слезно просила отпустить ее. Юлия Савичева забеременела тогда, когда ей казалось, что надежды больше нет.