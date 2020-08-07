Иосиф Пригожин поведал о миллионных ежемесячных тратах

Продюсер рассказал, сколько тратит на комфортную жизнь. Иосиф Пригожин не понимает, как живут люди с низкими доходами.

По словам музыкального деятеля, в месяц ему требуется не менее полутора-двух миллионов рублей. Иосиф Пригожин подчеркнул, что эти деньги он тратит не только на себя лично. Знаменитость инвестирует средства в новые проекты. Также продюсер вынужден содержать собственный офис.

Пригожин признался, что с меньшими доходами его жена Валерия могла бы забыть о клипах, а их дети об учебе в Швейцарии. Знаменитость напомнила, что содержит шестерых наследников. Также за его счет живут другие близкие, например, мама. Иосиф оплачивает коммунальные платежи за квартиру родительницы. В месяц набегает порядка 20 тысяч рублей. Счета за ЖКХ-услуги в апартаментах самого продюсера еще больше – 50 тысяч.

Напомним, ранее гимнастка Ляйсан Утяшева сообщила, что могла бы прожить на 50 тысяч рублей. Спортсменка заявила, что этой суммы достаточно для "комфортного" существования.

Иосиф Пригожин не поверил Ляйсан Утяшевой. Он заявил, что та лукавит, этих денег ей не хватит. Продюсер подчеркнул, что на такую зарплату можно только выживать на окраине города в лачуге.