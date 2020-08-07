Состояние госпитализированной звезды "Ласкового мая" остается тяжелым

Известием шоумен поделился в своем инстаграм-аккаунте. Ранее он рассказал, что артист в тяжелом состоянии находится во втором терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца в Северной столице.
Именно там бывший солист "Ласкового мая" был госпитализирован с пневмонией и проходил оперативную диагностику. 7 августа стало известно, что исполнитель заболел COVID-19.
По словам Андрея Разина, врачи выясняют, какие органы звездного пациента пострадали от коронавируса. Медики возьмут у Александра Прико пункцию для детального изучения состояния его здоровья.
Андрей Разин отметил, что певцу все так же плохо. Он добавил, что артист ни в чем не нуждается. Ранее шоумен выразил готовность прибыть к нему из Краснодара, если будет необходимо.
Группа "Ласковый май" была сформирована в конце 80-х годов. Александр Прико входил в первый состав коллектива, ставшего легендой отечественной сцены.
Андрей Разин часто рассказывает об экс-участниках "Ласкового мая". Создатель коллектива с теплом и трепетом вспоминает времена сотрудничества с подростками. Продюсер утверждает, что группа до сих пор успешно гастролирует.
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