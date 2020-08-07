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"Обожаю тебя": мачеха-телеведущая обратилась к дочке Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Пока Анастасия Волочкова переживает тяжелые времена, обремененная судами и штрафами, ее дочь Ариадна демонстрирует полную идиллию с мачехой, ведущей Еленой Николаевой. Поклонники считают, что лицо "второй кнопки" куда более положительно влияет на девушку, чем скандально известная балерина.
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Анастасия Волочкова ни разу не была официально замужем. Грандиозная свадьба с бизнесменом Игорем Вдовиным оказалась просто фикцией, праздником, который балерина закатила для себя и гостей. Тем не менее, от этих отношений артистка родила дочь Ариадну. Балерина в интервью не раз хвасталась, что танцевала чуть ли не до родов.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Вскоре после рождения Ариадны (которая, к слову, носит фамилию матери) Анастасия и Игорь расстались. Потом балерина начала обвинять бывшего возлюбленного, что он так и не отдал ей взятые в долг несколько миллионов рублей. Отметим, что Ариадна осталась жить с матерью. Анастасия пыталась привить наследнице любовь к прекрасному: девочка занималась музыкой, танцами, даже пела. Но, по всей видимости, только любовь к лошадям оказалась по-настоящему крепкой и долгой. Ариадна получила второй взрослый разряд по выездке, публикует фото с животными.

А еще дочь съехала от Анастасии Волочковой. Обе объясняли это тем, что девочке удобнее добираться до школы от отца. Но ходят упорные слухи, что Ариадна просто не могла больше терпеть странный образ жизни матери.

Ариадна стала жить с отцом и его новой возлюбленной, ведущей "второй кнопки" Еленой Николаевой. Женщины настолько подружились, что стали вместе выходить в свет, начали одеваться в одном стиле, а еще Елена открыто говорит о теплых чувствах к Ариадне. "Обожаю Тебя, солнышко (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – обратилась к Волочковой Николаева под фотографией, выложенной той, где они запечатлены в одинаковых платьях.

Поклонники умиляются идиллии Ариадны и Елены. Они нахваливают ведущую за то, что смогла положительно повлиять на дочку Анастасии Волочковой. Некоторые попутно лишний раз пнули скандально известную балерину. Они удивляются, почему в аккаунте артистки больше фотографий с прислугой, чем с родной кровиночкой.

Автор: 7 августа 2020, 11:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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