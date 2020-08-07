Рудковскую раскритиковали за фото в поле: Хлеба сколько погубили!

На фотографии продюсер позирует в пшеничном поле. Для снимка супруга Евгения Плющенко выбрала белое платье в с оборками, ковбойские сапоги и солнечные очки. Стоит добавить, что цвет волос Яны Рудковской почти сливается по оттенку с колосьями.
Подписчики неоднозначно восприняли кадр. Наряду с комплиментами знаменитость получила множество язвительных комментариев. Шутникам не угодила и поза, и локация, и даже пожелание хорошего дня от продюсера.
"Хлеба сколько погубили! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Как стемнеет приходи на сеновал", "Вы сидите на наших зарплатах", "Тоже в поле с колосьями со стулом хожу", "А комары не накусали пятую точку?" – острят подписчики.
Напомним, недавно Яну Рудковскую обвинили в чрезмерной любви к фотошопу. По мнению внимательных пользователей "Инстаграм", на многих снимках продюсер выглядит уж больно молодо, хотя на кадрах, которые выкладывают ее друзья, видны морщины и другие изъяны.
Некоторые предположили, что супруга Евгения Плющенко не постеснялась даже маленькому Саше визуально увеличить рост. Но, к несчастью хейтеров, сын звезды просто вырос за лето на целых пять сантиметров.
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