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Шоу-бизнес
Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

Плющенко показал старшего сына: Тоже спортсмен!

Евгений Плющенко. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Все привыкли к тому, что в личном блоге Евгений Плющенко хвастается достижениями лишь маленького Саши, который появился в браке с Яной Рудковской. Однако у фигуриста есть и старший сын Егор.
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Накануне тренер опубликовал в инстаграм-аккаунте снимок с подростком. Как отметил супруг продюсера, старший наследник также увлекается спортом, правда, предпочитает не коньки, а более экстремальные занятия.

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 Евгений Викторович Плющенко

Евгений Викторович Плющенко фигурист

На фотографии сын Евгения Плющенко стоит рядом с мотоциклом. Парень запечатлен в полной экипировке для мотокросса. Несмотря на юный возраст, Егор уже нашел свое "опасное" хобби. Вероятно, отец в полной мере поддерживает его увлечение.

Подписчики удивились снимку со старшим наследником – многие и не знали, что у Евгения Плющенко есть второй ребенок. "Ну классно!! Наконец и про него вспомнили! Гордитесь, парень отличный (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я и не знала о нем", "Ну наконец-то Евгений Егора выложил😃 Тоже красавчик растет", "Крутяк!!! Только побед!" – написали в комментариях.

Стоит отметить, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская мечтают об еще одном совместном ребенке. По слухам, пара решила пойти на крайние меры и обратилась за услугами суррогатной матери. Совсем скоро в семье продюсера и фигуриста ожидают пополнение, правда, все детали предстоящих родов держат в секрете.

Перед тем, как воспользоваться медицинской услугой или принять какой-либо фармацевтический препарат, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.

Автор: 6 августа 2020, 16:56 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарный отдых Рудковской и Плющенко

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