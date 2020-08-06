Вставшая на коньки Бузова получила травму

Ольга Бузова проявляет завидную силу воли и упорство в освоении нового для нее навыка. Все для того, чтобы показать себя во всей красе на шоу "Ледниковый период" Первого канала.



Старания телеведущей на льду дают свои плоды, ведь Ольга Бузова тренируется даже ночью – после вечерних съемок шоу "Дом-2". Однако такое рвение привело к несчастью: звезда получила травму.

На прошлой неделе девушка повредила связки на ноге. Певице даже понадобилась медицинская помощь. Теперь на тренировках ей приходится страховать лодыжку эластичным бинтом.

Отметим, исполнительница постоянно тренируется уже почти месяц. Ранее она призналась, что последний раз стояла на коньках в глубоком детстве. По словам Ольги Бузовой, в ее жизни начался новый этап.

Как писали "Дни.ру", знаменитость в своем инстаграм-аккаунте отмечала, что фигурное катание дается ей очень сложно. С самоиронией она добавила, что пока ощущает себя коровой на льду.

"Но вы знаете, какая я упорная и какой боец", – рассказывала Ольга Бузова.

Напомним, среди участников шоу "Ледниковый период" помимо Ольги Бузовой заявлены Ирина Пегова, Надежда Михалкова, Регина Тодоренко, Владимир Маркони и другие. По предварительной информации, ведущими станут Алексей Ягудин и Алла Михеева. Проект выйдет на экраны после трехгодичного перерыва.

Помимо профессиональной деятельности и новых увлечений большое внимание у поклонников вызывает личная жизнь Ольги Бузовой. Ранее они с сожалением обсуждали расставание звезды с возлюбленным – блогером Давидом Манукяном. Однако вскоре певица дала понять, что помирилась с избранником, опубликовав в "Инстаграм" совместное трогательное видео.