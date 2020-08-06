Молодой любовнице рыжего из "Иванушек" сделали предупреждение

После развода участник группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов, говорят, встретил новую любовь. Светский хроникер, шоумен Отар Кушанашвили высказался о новой пассии артиста.

О том, что Андрей Григорьев-Апполонов встречается с девушкой, которая на 30 лет его моложе, недавно рассказал продюсер Игорь Матвиенко. Однако ни имени, ни фотографии возлюбленной артиста он предъявлять не стал. Поэтому точно не известно, действительно ли у певца новые отношения.

Однако известный светский журналист Отар Кушанашвили компетентно подтвердил эту информацию. "Моя разведка доложила, что новая пассия моложе Григорьева-Апполонова на световой цикл и девять кошкиных жизней, но он же не питерский нелепый дедушка Краско, в конце концов, и не Гоген сатанинский. Цифры в его случае – не препятствие", – в свойственной себе манере высказался Отар.

По его мнению, Андрей Григорьев-Апполонов заслужил право на любовь. Однако он предупредил молодую пассию артиста: "Новая зазноба должна уяснить: Андрей обожает сыновей Ивана и Артемия".

50-летний участник группы "Иванушки International" встретил избранницу спустя время после того, как развелся с женой. Та оставила его ради молодого баскетболиста, от которого, к слову, уже родила ребенка. Самое интересное, что бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Экс-супруга даже пришла на торжество, которое тот закатил в честь своего юбилея.

"Маню свою он любил, но Маня – барышня с норовом; она и тогда, и сейчас – одна из самых красивых женщин, что я видел, и она имела право претендовать на большее внимание, чем он ей уделял", – отметил Отар Кушанашвили.

В заключение он признался: "Об этом рискованно заявлять во всеуслышание в наше лицемерное, филистерское время, но мы с Григорьевым-Апполоновым – домостроевцы, адепты здорового патриархата. Теперь, наученный горьким эмпирическим опытом, он, не сомневаюсь, выстроит правильные отношения".