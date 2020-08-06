Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой

Юлия Савичева дала откровенное интервью. Популярная певица призналась, что они с мужем сумасшедшие, а также пояснила, почему супруг называет ее ведьмой.

Юлия Савичева стала очередной гостьей "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой на "Русском радио". Были затронуты самые разные темы, особенно певицу заинтересовали неизвестные факты о рыжих. Кстати, Юлия является одной из немногих звезд в отечественном шоу-бизнесе, у кого этот цвет волос натуральный.

Зашла речь и о личной жизни. Более 15 лет Юлия Савичева счастлива с музыкантом и продюсером Александром Аршиновым. Впрочем, певица не скрывает, что за эти годы они пережили разные моменты, в том числе тяжелые – даже расставались на время.

В 2014 году влюбленные оформили отношения, а три года назад у Юлии и Александра появилась дочь Анна. В разговоре с ведущей артистка рассказала об отношениях с мужем.

"Мы такие оба творческие, взбалмошные, сумасшедшие люди. Друг друга уравновешиваем во многих моментах. Саша может быть правильным и взрослым, где-то, наоборот, становится веселым. Постоянно троллит меня, я даже порой не сразу понимаю его шутки. Нам хорошо друг с другом", – отметила Юлия.

А еще муж называет Савичеву ведьмой – у нее сильно развита интуиция. "Я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз", – призналась певица.

Савичева даже предсказала день, когда родит. По словам Юлии, внутренний голос вдруг сказал ей: "Пятница!" Она действительно родила дочь в пятницу.