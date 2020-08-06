Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Четверг
6 августа
Лента новостей
10:57
Пермякова из "Интернов" показала подросшую красавицу-дочь
10:56
Коронавирус в России: за сутки выявлено более 5,2 тысячи зараженных
10:48
"Печально и жалко": юрист оценил линию защиты Ефремова
10:22
Гордон опроверг слухи о болезненном состоянии Лукашенко: Веселый, хорошо выглядит
10:16
Надежда Михалкова выставила неопрятную сестру на всеобщее обозрение
10:07
Выплаты ухаживающим за инвалидами гражданам хотят увеличить
09:55
"Давай, пока за нами никто не следит": Буйнова без штанов застукали за интимным занятием с Лолитой
09:30
Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой
09:14
"Все еще любит меня!": одинокая Муцениеце цепляется за Прилучного
09:05
Рожающая толстушка из "Дома-2" обнародовала тошнотворное видео схваток из палаты
08:47
Азиза рассказала о романе с известным женатым актером
08:44
Лукашенко признался Гордону в оппозиционных взглядах сына
08:13
Россиян предупредили о сильном подорожании доставки продуктов
06:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 августа 2020 года
04:00
Алика Смехова показала любимый снимок с отцом: Специально пришли в фотоателье
02:04
Опозорившаяся Боня предалась самолюбованию: Идеальная кожа
00:03
Эксперт о выступлении Лукашенко перед парламентов: Сеанс гипноза
22:02
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
21:47
Стала известна реакция Ефремова на предложение выпить
21:39
Зеленский обратился с просьбой к Лукашенко
21:37
Волочкова завопила из-за боязни высоты (видео)
21:25
Задержанного мэра Богдановича отпустили домой
21:07
Галкин на мотоцикле покинул свой замок (видео)
20:42
Садальский: Театр "Современник" умер
20:10
Мясников о новых вспышках коронавируса: Не вижу поводов для паники
19:41
Под Москвой приемный отец утонувшего мальчика умер от переживаний
19:33
Муцениеце рассказала о новом этапе в жизни семилетнего сына
19:30
Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона
19:27
В Москве задержали проректора МГУ
19:07
В поздравлениях Меган Маркл с днем рождения нашли тайный смысл
18:59
В мечети Айя-София в Стамбуле умер муэдзин
18:46
СМИ: Муж Гагариной завел роман с банкиршей
18:34
Последствия взрыва в Бейруте разглядели из космоса
18:21
Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева
18:12
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
18:09
Соловьев возмутился пересмотром дела Кокорина и Мамаева
18:07
Познер считает заявление Ефремова о проблемах с памятью уловкой
17:55
Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
17:42
Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить
17:40
Расставшегося с женой Харламова заподозрили в желании сменить пол
17:33
Бывшая жена Грачевского перенесла очередную пластическую операцию
17:30
Заболевший после "коронавирусной" вечеринки Ярушин из "Универа" раскрыл диагноз
17:09
80-летний Эммануил Виторган стал неузнаваемым: Усы и безликая серая кофта
16:52
Звезда "Битвы экстрасенсов" Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем
16:48
В машине Ефремова обнаружили следы гашиша
16:46
Певец Рома Жуков сообщил о ребенке после свадьбы
16:32
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
16:24
Как страшная инфекция отразилась на Ольге Зарубиной
16:21
Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО
16:16
Возмужавшего Леху из сериала "Сваты" сложно узнать
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Противники Лукашенко пообещали поддержать блокаду Крыма в случае победы
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Политолог: Лукашенко превратился во врага российской власти
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
Шоу-бизнес
Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой

Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой

Юлия Савичева. Фото: Natalia Shakhanova/www.globallookpress.com
Юлия Савичева дала откровенное интервью. Популярная певица призналась, что они с мужем сумасшедшие, а также пояснила, почему супруг называет ее ведьмой.
прочитано 953 раза

Юлия Савичева стала очередной гостьей "Вечернего шоу" Аллы Довлатовой на "Русском радио". Были затронуты самые разные темы, особенно певицу заинтересовали неизвестные факты о рыжих. Кстати, Юлия является одной из немногих звезд в отечественном шоу-бизнесе, у кого этот цвет волос натуральный.

ПО ТЕМЕ

Савичева рассказала об отношениях с Фадеевым после окончания сотрудничества

Перенесшая операцию Савичева обратилась к россиянам

 Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

Зашла речь и о личной жизни. Более 15 лет Юлия Савичева счастлива с музыкантом и продюсером Александром Аршиновым. Впрочем, певица не скрывает, что за эти годы они пережили разные моменты, в том числе тяжелые – даже расставались на время.

В 2014 году влюбленные оформили отношения, а три года назад у Юлии и Александра появилась дочь Анна. В разговоре с ведущей артистка рассказала об отношениях с мужем.

"Мы такие оба творческие, взбалмошные, сумасшедшие люди. Друг друга уравновешиваем во многих моментах. Саша может быть правильным и взрослым, где-то, наоборот, становится веселым. Постоянно троллит меня, я даже порой не сразу понимаю его шутки. Нам хорошо друг с другом", – отметила Юлия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)

А еще муж называет Савичеву ведьмой – у нее сильно развита интуиция. "Я могу предсказывать многие вещи. Мне порой действительно снятся вещие сны. Я умею их распознавать. Они очень яркие. Так было уже несколько раз", – призналась певица.

Савичева даже предсказала день, когда родит. По словам Юлии, внутренний голос вдруг сказал ей: "Пятница!" Она действительно родила дочь в пятницу.

Автор: 6 августа 2020, 09:30 Источник: YouTube ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как звезды погуляли на свадьбе Савичевой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко обиделся на "неблагодарных" белорусов
Эксперт о разговоре Путина и Лукашенко: Они кричали друг на друга
В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции

Шоу-бизнес

"Давай, пока за нами никто не следит": Буйнова без штанов застукали за интимным занятием с Лолитой
Муж открыто назвал Юлию Савичеву ведьмой
"Все еще любит меня!": одинокая Муцениеце цепляется за Прилучного
Рожающая толстушка из "Дома-2" обнародовала тошнотворное видео схваток из палаты

Проишествия

Притворялась больной и шантажировала ребенком: появились шокирующие данные о расчленившей Картрайта вдове
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Политика

Лукашенко признался Гордону в оппозиционных взглядах сына

Журналист обнародовал эксклюзивную информацию
Шоу-бизнес

На онкобольного Тинькова обрушилось несчастье

Коттедж бизнесмена обокрали
Шоу-бизнес

Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась

Звезде указали на промах
Шоу-бизнес

Барановская вспомнила обманы Аршавина: Когда любишь, продолжаешь верить

Телеведущая разочарована в отношениях

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 6 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой
"Колоть продолжали непонятно чем": парализованная спортсменка Комиссарова пожаловалась на сотрудников роддома
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе
"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+