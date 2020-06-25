Перенесшая операцию Савичева обратилась к россиянам

Финалистка телепроекта "Фабрика звезд-2" Юлия Савичева чуть не ослепла. Знаменитости пришлось перенести операцию.



Популярная артистка рассказала, что в возрасте 11-12 лет стала хуже видеть. Причиной тому стали большие физические нагрузки. Кроме того, Юлия Савичева часто делала домашнее задание при плохом освещении.

К 16 годам ее зрение упало до -3,75. Знаменитость вспомнила, что не видела предметы, которые находились на расстоянии больше чем в один метр. "Все выглядело большим пятном", – поделилась исполнительница.

Тогда врач порекомендовал ей носить в школе специальные очки для тренировки глаз. Верхняя часть линз должна была помогать ей различать надписи на доске, а нижняя – делать записи в тетради.

Однако очки не принесли пользы, и Савичевой пришлось перенести операцию. На следующий день после хирургического вмешательства она смогла наконец разглядеть лица окружающих.

"Непередаваемые ощущения! К очкам с тех пор я больше не возвращалась", – отметила артистка. Юлия Савичева обратилась к россиянам с просьбой поделиться своими историями борьбы с патологией.

Пользователи Сети поддержали разоткровенничавшуюся певицу. "Наверное, это должно было случиться в вашей жизни, чтобы последующая часть ее стала ярче!", – выразила мнение одна из подписчиц.