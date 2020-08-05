Волочкова завопила из-за боязни высоты (видео)

Анастасия Волочкова рискнула полетать на автожире, невзирая на страх. Балерина призналась, что очень боится высоты.

Самопровозглашенная балерина всея Руси Анастасия Волочкова решила отвлечься от судебных разбирательств из-за поездки в Дивеево. Она направилась в авиацентр, где полетала на автожире. Танцовщица в пуантах залезла в кабину и стала снимать происходящее на смартфон. Кадрами она поделилась в своем инстаграм-аккаунте позже.

По опубликованному видео можно понять, что балерину охватил ужас во время полета. В какой-то момент она начала панически кричать. "Тихо!" – вырывалось из уст Волочковой.

Стоит отметить, что даже в такой ситуации Анастасия не забывает о том, что она балерина. На протяжении всего видео зрители наблюдают лишь за красиво положенными на приборную панель ногами Волочковой. Очевидно, кадры были сделаны ради самолюбования, а не желания показать подписчикам природу с высоты птичьего полета.

Напомним, недавно Анастасия Волочкова предстала перед судом за поездку в Нижегородскую область во время карантина. Также балерине пришлось объясняться, почему тогда на ней не было маски. В итоге инстанция оштрафовала знаменитость на 60 тысяч рублей. С этими деньгами она расставаться не намерена.