Фотограф Пугачевой показал редкий снимок Аллегровой и Николаева

Роман Родин известен как личный фотограф Аллы Пугачевой. В своем блоге он публикует раритетные снимки звезд отечественной эстрады, которые ему удалось сделать 20-30 лет назад.

Фотохудожник часто ездил с Примадонной в гастрольные туры, а также близко общался со многими популярными артистами. Особенно ценные снимки он делал за кулисами или во время общих застолий – где еще можно увидеть закусывающих лимончиком Ирину Аллегрову и Игоря Николаева?

Именно такое фото появилось в инстаграм-профиле Романа Родина в среду, 5 августа. На архивном портрете музыканты сидят, прижавшись друг к другу головами, и смотрят в камеру. Как отметил фотограф, этот снимок он сделал в далеком 1995 году. "Как молоды мы были, как верили в себя", – подписал публикацию он.

Снимок тут же набрал больше сотни лайков и восторженных отзывов поклонников. "Очень красивая фотография!!! Обожаю!!! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Они на этом фото такие молодые и красивые", – отметили подписчики.

Напомним, несколько недель назад фотограф Аллы Пугачевой выложил на своей странице в "Инстаграм" снимок Софии Ротару до пластических операций. На раритетном портрете звезде чуть больше 40 лет, но там уже можно заметить возрастные изменения – морщины и "поплывший" овал лица. Сейчас певица выглядит даже лучше, чем 30 лет назад, и все благодаря грамотной работе хирургов.

