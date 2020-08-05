Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО

"Есть люди, которые думают, что ЭКО – это априори рак, – рассказала Малинина. – Но я скажу вам так: любая беременность при наличии в организме онкологического заболевания является стимулирующим фактором для болезни"
Потому до проведения процедуры ЭКО она всегда настаивает, чтобы ее пациенты проверились и исключили онкозаболевания. "Я всегда придерживаюсь позиции, что любой вопрос в жизни нужно решать спокойно, настроившись на положительный результат. В такой истории, как подготовка к беременности, не должно быть место претензиям, упрекам, обвинениям, истерикам, самобичеванию", – пояснила Эмма.
Она всегда учит женщин правильно подходить к вопросам планирования семьи, тщательно все обдумать и взвесить. Ведь риски никто не исключал.
При этом спешить с таким деликатным делом не следует ни в коем случае. "Есть женщины, которые живут исключительно идеей как можно скорее стать мамой, – пояснила знающая жена Малинина. – Они настолько зациклены на беременности, что неудача для них – трагедия вселенского масштаба, после которой опускаются руки и, как часто бывает, разрушаются отношения с мужчиной. Я работала с женщинами, которые становились мамами после 18 попыток ЭКО!".
Стоит напомнить, что сама 58-летняя Эмма Малинина от первого брака имеет взрослого женатого сына Антона (певец усыновил его, дав ему свою фамилию, а настоящим отцом Антона является Александр Исаев, сын профессора медицины). Она уже дважды бабушка! А в браке с певцом Александром Малининым 23 ноября 2000 года на свет появились двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья. Девочка, кстати, тоже занялась музыкой.
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