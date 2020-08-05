Как у Фриске и Заворотнюк: жена Малинина рассказала о раке после ЭКО

Рак мозга у Жанны Фриске был обнаружен еще во время беременности, когда новообразование можно было удалить. Распознав злокачественную опухоль на ранних стадиях, врачи предложили беременной певице пройти курс агрессивной химиотерапии. Однако она отказалась, чтобы не навредить здоровью малыша. И в итоге умерла. Потом беда случилась с Анастасией Завортотнюк. Она на излете пятого десятка решилась на ЭКО и в итоге хотя и стала мамой, но теперь вынуждена бороться с опухолью мозга. О причинах всех этих бед рассказал Эмма Малинина – акушер-гинеколог по образованию и призванию.

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