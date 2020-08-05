Неграмотная Виктория Боня крупно опозорилась

Российская телеведущая Виктория Боня крупно опозорилась. Пользователи Сети высмеяли неграмотную звезду.

В минувший вторник, 4 августа, в столице Ливана прогремел мощный взрыв. ЧП случилось в районе морского порта Бейрута. Были повреждены десятки зданий и машин. Погибли более 100 человек, около четырех тысяч жителей пострадали. В стране был объявлен траур.

Трагедия задела как обычных людей, так и знаменитостей. Одной из первых на случившееся отреагировала бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня. В своем инстаграм-аккаунте она разместила несколько видео, на которых можно увидеть последствия взрыва в Бейруте.

"Очень страшно! Леван, мы с вами (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила звезда. Пользователи Сети обратили внимание, что Боня написала название страны с ошибкой, и высмеяли ее. Они поинтересовались, с каким Леваном случилась беда.

Отметим, что блогер не первый раз становится жертвой критики. Ранее Виктория Боня влезла в скандал вокруг Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Звезда заявила, что погибший водитель спас душу артиста. Ее слова возмутили подписчиков.