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Шоу-бизнес
Актриса Мария Горбань о романе с мужем Наташи Королевой и отношениях с Дмитрием Нагиевым

Актриса Мария Горбань о романе с мужем Наташи Королевой и отношениях с Дмитрием Нагиевым

Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Мария Горбань прославилась благодаря участию в сериале "Кухня" и съемкам в рекламе с Дмитрием Нагиевым. Актриса рассказала, что ее на самом деле связывает с актером, и почему говорят о ее романе с мужем Наташи Королевой Сергеем Глушко.
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Мария Горбань одна из самых популярных актрис в отечественном кинематографе, однако с прессой она почти не общается. Вокруг артистки ходит множество слухов, и на сей раз она решила их прокомментировать. Например, недавно ей приписали романтические отношения с мужем певицы Наташи Королевой Сергеем Глушко, более известным под звучным псевдонимом Тарзан. "Просто мы с ним играем в одном спектакле", – объяснила Мария. Она дала понять, что романа между ними нет.

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Актрисе приписывают обилие пластических операций. "Как оказалось, я все свое лицо переделала! Но когда видят наши общие фотографии с моей мамой и дочкой, понимают, что все-таки у нас сильные женские гены в семье: и носы, и глаза, и улыбки одинаковые", – отметила Горбань.

Девять лет назад актриса познакомилась с Дмитрием Нагиевым. Тогда Мария пришла на съемочную площадку сериала "Кухня". Тогда был уже почти отснят весь первый сезон. При этом Маша чуть не отказалась от этого проекта, когда узнала, что ее героине посвятили лишь несколько эпизодов. И все же Горбань осталась, когда ей пообещали больше экранного времени.

"Работать с Нагиевым невероятно здорово, он всегда поможет, подскажет, поддержит, заступится", – рассказала Мария Горбань. Помимо "Кухни", актеры вместе снялись в нескольких рекламных роликах, ведут корпоративы. По словам Горбань, она уже много лет экранная жена Дмитрия Нагиева.

С этим обстоятельством даже связана смешная история. "Совсем недавно ночью мы с мужем зашли в кафе быстрого питания перекусить. Там были два парня, один другому сказал: "Смотри, это же баба Нагиева". Вот это слава!" – рассказала Мария Горбань.

На самом деле актриса уже несколько лет счастливо замужем за оператором и предпринимателем Кириллом Зоткиным. Мужчина воспитывает ее маленькую дочь Стефанию, рожденную в предыдущем браке – от Олега Филатова. Зоткин воспитывает девочку с тех пор, как ей исполнился год. Она его называет папой. При этом с бывшим мужем Мария Горбань сумела сохранить хорошие отношения. С отцом Стефания регулярно общается и видится.

Автор: 5 августа 2020, 14:15 Источник: "7 Дней" ✓ Надежный источник

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