"Целевой сбор ложных лисичек": отец Воробей устраняет врагов опасными грибами

В Подмосковье начался грибной сезон. Правда, как говорят микологи, сейчас надо быть особенно аккуратным в сборе. Ведь ежегодно в нашей стране регистрируется 800-1200 случаев отравлений грибами, 40-80 человек умирает.

Есть прекрасный анекдот. Рынок, продавщица громко кричит: "Грибочки и яблочки из Чернобыля берем!" Мужик говорит: "Ты, бабуля, молчи, что они чернобыльские – брать же не будут. "Берут милок, еще как берут, кто начальнику, кто теще!"

Действительно, есть люди, которые, как оказалось, собирают опасные грибы специально. Артистка Елена Воробей, например, призналась: "Урожай – что надо! Папа ложных лисичек набрал. И я точно не знаю, как это могло случиться, ведь он грибник "со стажем". Я думаю, может быть это был целевой сбор? Может он кого-то конкретно хотел "накормить", а тут я влезла носом в его ведерко?! Ведь недавно папу какие-то жулики обвели вокруг пальца, продав ему фальшивую старинную монету".

Скорее всего, именно так все и обстоит. Ведь ложные лисички находятся в числе грибов, которыми чаще всего травятся люди при недостаточной тепловой обработке. Их еще называют "говорушками оранжевыми". Неоднократно сообщалось о случаях галлюциногенного эффекта после употребления данного гриба.

На первом же месте рейтинга самых опасных грибов находится бледная поганка. Причем смерть от них может наступить не мгновенно. Токсины, которые могут содержаться в лесных грибах, в организме человека накапливаются постепенно, предупреждают микологи. А значит отравление происходит медленно, в течение нескольких лет. Это может привести к циррозу печени.