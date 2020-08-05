Волочкова лишилась самого дорогого из-за скандала со штрафами

За посещение Дивеевского монастыря в Нижегородской области в период самоизоляции балерине выписали штраф в размере 40 тысяч рублей. В своем инстаграм-аккаунте Анастасия Волочкова заявила, что выставляет на аукцион самое дорогое – знаменитую купель, на которой она не раз демонстрировала свой коронный шпагат.
Впрочем, без зимних купаний знаменитость не останется. Анастасии Волочковой уже подарили новую купель. Танцовщица презентом осталась довольна, назвав его королевским.
Кстати, изначально балерина заявляла, что не собирается оплачивать штраф, поскольку не видит в своих действиях преступления. Однако с законом не поспоришь – звезде пришлось подчиниться.
Анастасия Волочкова отметила, что у нее не так много денег, как кажется. Экс-супруг до сих пор не вернул ей многомиллионный долг, а Большой театр отказался делать пенсионные выплаты.
Как писали "Дни.ру", в скандальной истории со штрафами звезда вину не признает и собирается бороться до конца. Адвокат балерины подал апелляции по двум решениям. Заседание состоится 14 августа в Тверском суде.
Напомним, что Анастасия Волочкова – одна из любимых мишеней хейтеров. Из-за нападок танцовщице пришлось закрыть комментарии к публикациям в "Инстаграм" – столько насмешек и негатива приходится слышать звезде.
Популярные темы форума
Лиона = отморозок
ПТУ
Женщины, что вы забыли замужем?
Любимые фрукты
Толстые мужики это дно
Обожаю мулаток
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Какие в России лучшие города?
Я не люблю людей