Немногословная Боня удивила поклонников

Виктория Бон опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, которым немало удивила своих преданных подписчиков. Дело в том, что на этот раз ведущая оказалась крайне немногословной.

Поклонники ценят аккаунт Виктории Бони в "Инстаграм" не только за снимки великолепных южных курортов, на фоне которых позирует сама ведущая, но и за ее неизменно захватывающие истории. Она делится с российскими домохозяйками захватывающими историями.

Отдых в элитных отелях, неожиданные приключения во время поездок по небольшим итальянским городам, свежие духовные практики, а также внезапные откровения по самому широкому спектру вопросов – все это может стать поводом для объемного поста Виктории Бони. Однако ее очередное сообщение озадачило привычных к такому положению вещей поклонников.

"Мой идеальный день..." – подписала Виктория Боня два своих черно-белых снимка. Никаких других подробностей она не сообщила, что, по мнению некоторых поклонников, совершенно не в характере ведущей.

Где Виктория Боня провела этот день, почему считает его идеальным и чего ждать дальше – неизвестно. Самое главное, что не сообщила она, кто составил ей компанию. Впрочем, большую часть поклонников это нисколько не смутило, и комментаторы наперегонки поспешили осыпать светскую львицу комплиментами.