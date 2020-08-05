Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Среда
5 августа
Лента новостей
06:03
Немногословная Боня удивила поклонников
04:04
Сергей Лазарев рвется из России в США
02:02
Роднина назвала причину бегства спортсменок от Тутберидзе
00:01
Коронавирус: последние новости на сегодня, 5 августа 2020 года
22:00
Жириновский не исключил бегства Лукашенко из Белоруссии
21:57
Объявлено о тысячах пострадавших от взрыва в Бейруте
21:25
Похитивший детей Серега угрожает бывшей жене
20:52
Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте
20:20
Соколовский столкнулся с проблемой во время подготовки к шоу Первого канала
20:03
Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России
19:52
Пережившая страшную аварию известная певица выписалась из больницы
19:38
Актер из "Гарри Поттера" употреблял наркотики 20 лет
19:29
Объявлено о втором взрыве в Бейруте
19:10
Дочь Толкалиной и Кончаловского дебютировала в кино
18:57
Мощный взрыв в порту Бейрута попал на видео
18:48
"Сладкая парочка": счастливый Виторган прильнул к Нинидзе
18:41
В Челябинске расследуют жестокое убийство молодоженов
18:30
Варнава купила себе кольцо за два миллиона рублей
18:15
Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
18:13
Для кого не будет доступна российская вакцина от коронавируса
18:00
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
17:48
Погибли люди: под Москвой разбился дельтаплан
17:44
Стали известны главные ошибки Меган Маркл при жизни во дворце
17:34
Она помолвлена? Зару заметили с шикарным кольцом на безымянном пальце
17:30
Послание Лукашенко назвали объявлением войны России
17:27
Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
17:21
Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия
17:18
Захарова высказалась о задержании россиян в Белоруссии
17:13
Звезда сериала "Ривердейл" Кей Джей Апа разбил голову на съемках
17:04
Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками
16:50
Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом
16:48
Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой
16:29
"Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса": звезда "Дома-2" выставила голую зону бикини
16:28
Новое несчастье случилось с госпитализированной Еленой Кондулайнен
16:27
Юрист раскрыл козырь адвоката Ефремова: Выйдет из ситуации с наименьшими потерями
16:24
Звезда сериала "Физрук" Полина Гренц морила себя голодом из-за возлюбленного: Я превратилась в скелет
16:09
Как проходила тайная свадьба Брэда Питта
16:03
Звезду шоу "Что? Где? Когда?" Друзя обвинили в домогательствах к несовершеннолетней
15:50
Пошел вразнос: Прилучный закрутил роман за спиной Карпович
15:40
Настасья Самбурская остается стройной без посещения спортзала
15:31
Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно
15:15
Оштрафованная за нарушение карантина Волочкова не намерена сдаваться: Подала жалобу!
15:09
"Какая наглость!": Вадима Казаченко лишили самого ценного
14:51
"Одна, без света, с коромыслами": страшные будни похоронившей родню Пересильд
14:47
"Крыса!": девушку без маски пинком вытолкали из автобуса (видео)
14:35
В подмосковном городе Пушкино женщину облили кислотой
14:33
Сябитова объяснила свою позицию по поводу внуков: Буду скрывать
14:27
Юная звезда "Закрытой школы" Луиза-Габриэла Бровина рассказала о зависти и отсутствии друзей
14:25
Собчак разоблачила расчетливого Лукашенко
14:21
На востоке Турции произошло землетрясение
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Белорусская оппозиция нашла способ победить Лукашенко
Политолог: Кремль намерен любой ценой устранить Лукашенко
Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко
Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек
Шоу-бизнес
Немногословная Боня удивила поклонников

Немногословная Боня удивила поклонников

Виктория Боня. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Виктория Бон опубликовала на своей странице в "Инстаграм" пост, которым немало удивила своих преданных подписчиков. Дело в том, что на этот раз ведущая оказалась крайне немногословной.
прочитано 145 раз

Поклонники ценят аккаунт Виктории Бони в "Инстаграм" не только за снимки великолепных южных курортов, на фоне которых позирует сама ведущая, но и за ее неизменно захватывающие истории. Она делится с российскими домохозяйками захватывающими историями.

ПО ТЕМЕ

Боня бесконтрольно теряет вес: Не могу есть

Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

Отдых в элитных отелях, неожиданные приключения во время поездок по небольшим итальянским городам, свежие духовные практики, а также внезапные откровения по самому широкому спектру вопросов – все это может стать поводом для объемного поста Виктории Бони. Однако ее очередное сообщение озадачило привычных к такому положению вещей поклонников.

"Мой идеальный день..." – подписала Виктория Боня два своих черно-белых снимка. Никаких других подробностей она не сообщила, что, по мнению некоторых поклонников, совершенно не в характере ведущей.

Где Виктория Боня провела этот день, почему считает его идеальным и чего ждать дальше – неизвестно. Самое главное, что не сообщила она, кто составил ей компанию. Впрочем, большую часть поклонников это нисколько не смутило, и комментаторы наперегонки поспешили осыпать светскую львицу комплиментами.

Автор: 5 августа 2020, 06:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт сравнил Лукашенко с Гитлером: После выборов расправится с оппонентами
Послание Лукашенко назвали объявлением войны России
Политолог: Лукашенко продает Западу идею о том, что Белоруссии угрожает Россия
Лукашенко заявил о переброске новой группы "боевиков" в Белоруссию

Шоу-бизнес

Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками
Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом
Историк моды Васильев ответил на обвинения в попытках заработать на памяти Началовой
"Заросли внизу говорят о долгом отсутствии секса": звезда "Дома-2" выставила голую зону бикини

Проишествия

Адвокат историка Соколова взялся защищать вдову расчлененного рэпера Картрайта
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Новое несчастье случилось с госпитализированной Еленой Кондулайнен

Актриса получила перелом в больнице
Шоу-бизнес

Гогена Солнцева сняли в постели с двумя пенсионерками

Шоумен попал в объектив в интимный момент
Шоу-бизнес

Актер из "Гарри Поттера" употреблял наркотики 20 лет

Он рассказал, как лишился зависимости

Шоу-бизнес

Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек

Ольга поддерживает связь с бывшим возлюбленным

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Мы все делаем правильно": Тутберидзе высказалась после предательства Косторной
Мария Шарапова сменила имидж и заметно похудела
Загитова вошла в пятерку самых красивых женщин России
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+