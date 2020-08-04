Оштрафованная за нарушение карантина Волочкова не намерена сдаваться: Подала жалобу!

Скандал с участием Анастасии Волочковой растянулся почти на все лето. В июне звезда отправилась "поесть рыбки и помолиться" в Дивеевский монастырь. Артистку не остановило то, что обитель закрыта на карантин.

В итоге стражи правопорядка пришли к балерине и составили на нее протоколы об административных правонарушениях. Первый суд назначил танцовщице 20-тысячный штраф за отсутствие маски и перчаток во время пребывания на территории храмов. Второе заседание прошло 3 августа, теперь Анастасия Волочкова должна заплатить еще 40 тысяч рублей – как раз за нарушение карантина.

Звезда своей вины не признает и собирается бороться до конца. Адвокат балерины уже подал апелляции по двум решениям. Также артистка заявила, что написала жалобу на действия сотрудников полиции Нижегородской области. По мнению танцовщицы, правоохранители поступили с ней неправомерно. Заседание состоится уже 14 августа в Тверском суде.

Анастасия Волочкова считает себя борцом за справедливость. Она уверена, что своим примером показывает простым людям, что можно и нужно отстаивать права. Штрафы звезда считает незаконными и не хочет платить деньги "в никуда, в государство". По словам артистки, многие люди в период коронавируса остались без работы и вынуждены платить баснословные суммы в казну.

Также балерина поблагодарила всех за поддержку. Звезда уверена, что народная правда на ее стороне. Однако многие комментаторы в Сети думают, что Анастасия Волочкова так яростно отстаивает права, потому что и сама находится в бедственном положении. Например, танцовщица недавно заявила, что у нее даже пенсии нет, хотя она "балерина всея Руси".